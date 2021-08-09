Французские лоббисты займутся продвижением политических интересов Башаги в Евросоюзе

Триполи, 9 августа. Бывший глава МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заключил контракт с французской компанией Avisa J5 ради попытки занять президентский пост в Ливии по итогам выборов, запланированных на 24 декабря.

Согласно договору, заключенному на срок не более шести месяцев, специалисты структуры займутся лоббированием политических интересов Башаги, а также его продвижением в Европе в качестве кандидата на должность национального лидера североафриканского государства. Свою работу они начнут в координации с философом и журналистом-публицистом Бернаром-Анри Леви.

Ранее Фатхи Башага с той же целью сотрудничал с американской юридической фирмой Brownstein Hyatt Farber Schreck (BHFS). Однако данное соглашение аннулировали в начале июля без объяснения причин. Согласно договору, компания получала от экс-министра внутренних дел Ливии 50 тыс. долларов ежемесячно.

В рамках проекта «Антитеррор» международная редакция Федерального агентства новостей подробно рассказывала о том, кто такой Фатхи Башага, о совершенных им преступлениях и связях с вооруженными группировками из Мисураты и международными террористическими организациями.

В начале февраля бывший глава МВД ПНС претендовал на пост в переходном Правительстве национального единства, однако проиграл, не набрав необходимого количества голосов в рамках Ливийского форума политического диалога в Женеве. Председателем Президентского совета Ливии стал Мухаммад Юнис аль-Манфи, а премьер-министром — Абд аль-Хамид Дабиба.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей объяснил поражение Башаги в социологическом исследовании, посвященном итогам выборов в Женеве. По его словам, экс-глава МВД ПНС оказался самым «нежелательным» претендентом на пост руководителя кабмина.