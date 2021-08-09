Бабурин напомнил, за что Ковалев был снят с поста уполномоченного по правам человека

Действия скончавшегося правозащитника Сергея Ковалева были нацелены на разрушение государства, при этом он совершенно не думал о последствиях своих во многом искренних поступков. Об этом в интервью ФАН заявил политик Сергей Бабурин.

Ранее стало известно, что экс-депутат Верховного совета РСФСР, бывший уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев умер 9 августа на 92-м году жизни.

Один из защитников Дома Советов в октябре 1993 года, Сергей Бабурин рассказал, чем ему запомнился скончавшийся правозащитник.

«Известную римскую поговорку про умерших обычно воспроизводят в усеченном виде. На самом деле она звучит так: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Сергей Адамович был очень противоречивой фигурой. В Чечне он призывал боевиков стрелять в российских солдат (по другим воспоминаниям, в частности генерала Геннадия Трошева в книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», Ковалев призывал солдат ВС РФ сдаваться в плен боевикам. — Прим. ФАН). За это я выступил инициатором снятия его с поста Уполномоченного по правам человека в РФ. Его освободили от должности, с которой он не справлялся. Позже был принят закон, и на основании этого закона на этот пост избрали Олега Орестовича Миронова», — рассказал Бабурин.

Политик подчеркнул, что фигура Ковалева видится ему противоречивой и драматичной. По словам собеседника ФАН, этот деятель был искренним в своих заблуждениях, которые иной раз имели роковой масштаб.

«В своей борьбе за защиту гражданских прав и права человека он приносил в жертву интересы государства и саму страну. Ковалеву приписывают авторство закона «О чрезвычайном положении», который, по мнению некоторых граждан, был использован Борисом Ельциным для полного захвата власти в 1993 году. Я считаю, что Ковалев в этой ситуации сыграл далеко не главную роль. Ельцин не опирался ни на какие законы, он их нарушал. Ковалев же при разгроме защитников Конституции (в октябре 1993 года. — Прим. ФАН) «держал нейтралитет», по сути попирая права человека», — вспомнил Бабурин.

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Он отметил, что Ковалев был знаковой фигурой в диссидентском и правозащитном движении, но своеобразно понимал свою миссию.

«Все усилия этого деятеля были нацелены на разрушение государства и государственного строя нашей страны. Что будет потом, его не интересовало. Он не проектировал будущее и не думал о гибельных последствиях своих поступков. Бог ему судья», — заключил политик.

Сергей Бабурин добавил, справедливо оценить деятельность Сергея Ковалева смогут наши потомки.

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