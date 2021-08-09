Лось атаковал пытавшегося заснять его на телефон американца

Прогуливавшийся по лесу американец заметил, как лось ест траву и чешется о дерево рогами. Мужчина поближе подошел к дикому животному и начал снимать его на телефон. Лось заметил зрителя и набросился на него. Незадачливый оператор убежал и успел спрятаться за дерево. Никто не пострадал.

Эксперты говорят, что этот счастливый случай служит напоминанием о том, что от дикой природы нужно держаться подальше. Встреченный в лесу лось может напасть в любую минуту. Вес парнокопытного составляет почти полтонны, так что лось способен убить человека, просто задавив его своей массой.

Если лось облизывает морду, зажимает уши назад — это сигнал о том, что вы оказались слишком близко к нему. В таком случае следует медленно отойти назад. Если собака залает на лося — он нападет.