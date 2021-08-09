«Оттуда идут не лучшие ароматы»: Шойгу о центрах антироссийской пропаганды НАТО

С целью ведения подрывной идеологической войны против России аналитики НАТО создали специальную инфраструктуру — центры стратегической пропаганды, которые расположены в Польше и прибалтийских государствах. Их ключевая задача — мониторинг социально-политической обстановки внутри РФ, вербовка россиян, готовых заниматься подрывом государственных устоев, и планирование информационных операций для дестабилизации обстановки внутри страны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в мире очень многое зависит от информации, равно как и от дезинформации. Сегодня информация стала одним из видов оружия, которое очень активно применяется на всех направлениях.

«В Риге создан центр стратегической пропаганды. Нечто подобное создано и в Таллине, и в Варшаве. Оттуда идут не самые лучшие ароматы, — так это назову. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — заявил Сергей Шойгу.

Федеральное агентство новостей /

Он также отметил, что в России не ведется подготовка специалистов по информационным атакам, в то время как в Европе готовят сотрудников соответствующих служб из граждан нашей страны.

«Их набирают, выпускают достаточно системно и с завидной периодичностью. Довольно своеобразная система отбора. Они следят за информационным пространством в интернете и выбирают тех, кто ничего хорошего не пишет. Эти люди приглашаются и за стипендии», — пояснил министр обороны России.

mil.ru /

Кроме того, он подчеркнул, что интернет проникает в каждый дом, к каждому человеку. Это то, что может мгновенно донести информацию, а также и дезинформацию.