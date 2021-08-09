Малькова рассказала о травле, которую устроил отец актрисы Анастасии Макеевой

Москва, 9 августа. Семья актрисы театра и кино Анастасии Макеевой отметилась недостойным поведением. Отец звезды публично назвал экс-супругу четвертого мужа дочери «иждивенкой» и «плодоматкой».

Имя Анастасии Макеевой скоро будет ассоциироваться исключительно со скандалами, а не с телефильмами и сериалами. Четвертым избранником артистки стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Счастью актрисы порадовались единицы. Многие, узнав, что мужчина ради Макеевой бросил жену Светлану и четверых детей, назвали звезду разлучницей.

Бурное обсуждение личной жизни артистки быстро закончилось бы, если не поведение ее новоиспеченного супруга. Мальков отказался выплачивать алименты на детей, заявив, что и так достаточно оставил бывшей жене. Масло в огонь подлила и сама Анастасия Макеева, которая рьяно вступалась за нерадивого возлюбленного. Как оказалось, родители актрисы также не остались в стороне от скандала. Отец звезды кино развернул против экс-супруги Малькова настоящую травлю. Он публично назвал Светлану «иждивенкой», «плодоматкой» и «брошенной содержанкой».

Бывшая жена Романа Малькова, уставшая терпеть оскорбления в свой адрес, опубликовала в Instagram-аккаунте обращение к семье Макеевой, пишет Teleprogramma.pro. Женщина потребовала прекратить издевательства или в противном случае она подаст иск в суд.

«Василия Васильевича (отца Анастасии Макеевой), выдающуюся личность в области юриспруденции и главного мафиози словесного каламбура, представлять, думаю, не нужно. Этот человек принимает активное участие в моей травле на протяжении многих месяцев <...> Друг мой, давайте отвечать за свои слова», — написала Светлана в соцсети.

Анастасия Макеева успевает в Сети отвечать «сопернице» Светлане Мальковой и писать приторные послания любимому строителю. Даже преданным поклонникам надоели слащавые посты актрисы о муже-строителе. Очередную порцию гнева звезда получила, когда поздравила супруга с тремя месяцами со дня свадьбы.