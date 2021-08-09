Героизм и подлость Олимпиады эпохи постправды. Колонка Руслана Мармазова

Олимпиада в Токио закончилась. Знаете, какая главная эмоция по этому поводу? Да и шут с ней, с такой-то Олимпиадой!

Главный спортивный праздник планеты, который, казалось бы, всегда ожидался с душевным трепетом, а провожался с сожалением, на этот раз получился скудный, неинтересный.

Возможно, конечно, это личное и одиночное мнение, не знаю. Но общего восторга и некой атмосферы единения вокруг светлых принципов олимпизма я отчего-то не прочувствовал. Хотя и очень чутко прислушивался к шевелениям собственных рецепторов.

Не помогли ни старания комментаторов, из футболок выпрыгивавших, чтобы заразить нас своим, пусть и несколько искусственным, но энтузиазмом. Ни тем более большие начальники из высоких кабинетов МОК со своим нелепым словом «вместе», добавленным к классической формуле «быстрее, выше, сильнее».

Что вместе-то? Вместе быстрее? Вместе выше? Так это полная ерунда! Если я быстрее, значит, кто-то медленнее. И наоборот. Это и есть спорт, суть его первоочередная.

Но «вместе» в исполнении «властелинов олимпийских колец» — значит примерно такое: мы вам установим правила, а может, даже и диковатые, а вы их принимайте и исполняйте. Вместе!

Сдается, токийская Олимпиада вбила контрольные гвоздочки в крышку гроба, куда уже давно укладывали принципы, выпестованные бароном Пьером де Кубертеном и его прекраснодушными соратниками.

И раньше, собственно, иллюзии на этот счет оставались у самых разве что непробиваемых идеалистов. Но теперь как-то особенно ясно стало, точно резкость в бинокле навели, что в современной трактовке Олимпиада — это история вовсе не о торжестве атлетизма и чистых помыслов. Не о равенстве для всех, пусть не в жизни, так хотя бы на беговой дорожке или в бассейне. Это история о деньгах и власти.

Западная цивилизация, контролирующая олимпийский спорт, как и многие другие важные рычаги на этой планете, распробовала в полной мере, каково это — обладать неограниченными возможностями. Создавать правила, навязывать их или менять по своему усмотрению. Это ведь очень удобно. Да и выгодно, чего уж там говорить.

Global Look Press / Pan Yulong

Могут возникнуть вопросы, мол, а что же тут выгодного, если к состязаниям допустить несчастное существо (то ли мужчину, то ли женщину), бездарно страдавшее в секторе тяжелой атлетики? Какие барыши, кроме убытков, может дать невероятно странная «сборная беженцев», где почему-то полно людей, перебравшихся в благополучную Европу из-за бытовых трудностей на родине?

Друзья, а это просто маркеры. Указатели на то, какие ценности являются правильными сегодня с точки зрения коллективного Запада, а значит, и МОК. Разумеется, это не все примеры, лишь некоторые, зато броские.

Есть социальный заказ. Огромный, глобальный социальный заказ. Беспрецедентное промывание мозгов в планетарном масштабе. Отрабатывай его, и будет тебе все: евровый поток с долларовыми берегами и толстый-толстый слой шоколада. Откуда в этом нескончаемом денежном арыке берутся купюры? Из разных источников. Все перечислять нет сейчас смысла. Но в том числе и из наших с вами карманов.

Вообразите себе, что кампания травли российского спорта, являющаяся для современного Запада ровно таким же ориентиром, как привечание нетрадиционных типажей, или та же «сборная» не пойми каких «беженцев» черпает средства и в закромах России-матушки. А как же! Многомиллионные взносы во все федерации, в МОК, в злодейскую копилку ВАДА делаются, причем исправно. И не делаться не могут, разу уж мы признаем правила игры.

Жуткие и унизительные для нас правила, это верно. Но тут выбор такой: или не признавать их и с треском рвать все отношения, или платить взносы, идущие на что угодно, только не на пользу российскому спорту. А что поделать?

Федеральное агентство новостей /

Важное отступление. Российским спортсменам, бившимся в Токио, земной поклон. Красавцы и красавицы! В такой-то обстановке издевательства и произвола нарубить изрядный урожай медалей — надо суметь. Это русский характер, сила, воля, помноженные на спортивную ярость. Браво, ребята, есть в этом героизм, несомненно!

Издевательства заключались в отсутствии флага и гимна нашей страны. Эти плевки в сторону России МОК, как мы уже убедились, прекращать не собирается. А произвол — это и километровый перечень лекарств, которые разрешено принимать, в отличие от всех прочих, насквозь больным американским спортсменам, уже начинающим от допинга смахивать на мутантов, и беспардонно отобранное у нашей гимнастки в пользу израильтянки золото.

Можно об заклад биться, будь на месте российской спортсменки, например, американка, ничего подобного не произошло бы. Но это уже сослагательное наклонение, которого история знать не желает.

Российские спортсмены — вольно или невольно — являются заложниками ситуации. Я бы даже сказал, тайного заговора, если бы он был тайным. Но антироссийский заговор никто особо камуфлировать не намерен. Такие уж нынче времена наступили — эпоха постправды.

Видеть это все, конечно, не слишком приятно. Оттого и свернувшаяся Олимпиада не вызывает грусти, а скорее даже дает облегчение. Но как действовать дальше? Этот вопрос требует ответа. Пусть пока тут повисит, глядишь, когда-нибудь и ответ найдется.

(Напоминаем, данный материал является авторской колонкой. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).