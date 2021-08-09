Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 19:41
19:37
Происшествия
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб в пожаре, который устроил его брат
19:37
Общество
Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области
19:36
Политика
Позиция Польши и Венгрии в вопросе ЛГБТ-сообществ может лишить их членства в Евросоюзе
19:33
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
19:30
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
19:30
Политика
Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
19:30
ФАН-ТВ
Лось атаковал пытавшегося заснять его на телефон американца
19:29
Экономика
Эксперт Данильев объяснил снижение трат россиян на ритуальные услуги
19:28
Общество
Бортко назвал враньем слова Познера о России на Олимпиаде
Все новости

Благодаря господдержке парк современной сельхозтехники увеличится на 63 тыс. единиц

Общество
Благодаря господдержке парк современной сельхозтехники увеличится на 63 тыс. единиц
pxhere.com  / 

Москва, 9 августа. Поддержка государства позволит российским аграриям увеличить свой парк комбайнов и тракторов в 1,4 и 1,3 раза соответственно. Тенденция прошлого года, когда количество новой приобретаемой сельхозтехники в России впервые превысило число списываемой, продолжается.

Государственные программы поддержки агропроизводителей в 2021, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, позволили производителям и фермерам увеличить закупку тракторов. По прогнозам Минсельхоза РФ, парк сельхозтехники в 2021 году пополнится на 62,8 тыс. единиц. Из них по льготным лизинговым программам с господдержкой «Росагролизинга» планируется поставить 10 тыс. сельхозмашин. Расширение программ поддержки будет обсуждаться с 12 по 14 августа на «Всероссийском дне поля», который пройдет в Свердловской области. Также на выставке будут продемонстрированы в полевых условиях главные разработки российского сельхозмашиностроения. В этом году в рамках экспозиции будут организованы участки-полигоны для показов новейших моделей сельхозтехники управляемой людьми и беспилотной агротехники. 

Благодаря господдержке парк современной сельхозтехники увеличится на 63 тыс. единиц
dolgovagro.ru  / Пресс-служба «ДолговГрупп»

«Ростсельмаш» продемонстрирует возможности первого российского беспилотного комбайна TORUM. Он может передвигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 10 см. «Умная» система способна выстроить наиболее эффективную схему передвижения комбайна и позволяет произвести уборку в необходимые сроки и без потерь. Производительность при этом увеличивается на 15–20%.

Петербургский тракторный завод представит линейку КИРОВЕЦ в моделях К-7 и К-5. Отличительными чертами этой техники является высокая производительность, простота и надежность конструкции, ремонтопригодность, отличная проходимость и маневренность.

Вопросы модернизации технического парка АПК обсудят в рамках деловой программы «Всероссийского дня поля». В частности, Государственный испытательный центр совместно с Кировской и Кубанской машино-испытательными станциями проведут круглый стол, который поможет аграриям определиться с выбором сельхозтехники, исходя из реальных условий ее эксплуатации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Благодаря господдержке парк современной сельхозтехники увеличится на 63 тыс. единиц
ростсельмаш сельхозтехника
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru