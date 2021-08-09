Благодаря господдержке парк современной сельхозтехники увеличится на 63 тыс. единиц

Москва, 9 августа. Поддержка государства позволит российским аграриям увеличить свой парк комбайнов и тракторов в 1,4 и 1,3 раза соответственно. Тенденция прошлого года, когда количество новой приобретаемой сельхозтехники в России впервые превысило число списываемой, продолжается.

Государственные программы поддержки агропроизводителей в 2021, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, позволили производителям и фермерам увеличить закупку тракторов. По прогнозам Минсельхоза РФ, парк сельхозтехники в 2021 году пополнится на 62,8 тыс. единиц. Из них по льготным лизинговым программам с господдержкой «Росагролизинга» планируется поставить 10 тыс. сельхозмашин. Расширение программ поддержки будет обсуждаться с 12 по 14 августа на «Всероссийском дне поля», который пройдет в Свердловской области. Также на выставке будут продемонстрированы в полевых условиях главные разработки российского сельхозмашиностроения. В этом году в рамках экспозиции будут организованы участки-полигоны для показов новейших моделей сельхозтехники управляемой людьми и беспилотной агротехники.

dolgovagro.ru / Пресс-служба «ДолговГрупп»

«Ростсельмаш» продемонстрирует возможности первого российского беспилотного комбайна TORUM. Он может передвигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 10 см. «Умная» система способна выстроить наиболее эффективную схему передвижения комбайна и позволяет произвести уборку в необходимые сроки и без потерь. Производительность при этом увеличивается на 15–20%.

Петербургский тракторный завод представит линейку КИРОВЕЦ в моделях К-7 и К-5. Отличительными чертами этой техники является высокая производительность, простота и надежность конструкции, ремонтопригодность, отличная проходимость и маневренность.

Вопросы модернизации технического парка АПК обсудят в рамках деловой программы «Всероссийского дня поля». В частности, Государственный испытательный центр совместно с Кировской и Кубанской машино-испытательными станциями проведут круглый стол, который поможет аграриям определиться с выбором сельхозтехники, исходя из реальных условий ее эксплуатации.