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19:30
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«Точка на карте». Дюжина кошек, цветной бульвар и четырехуровневая набережная Тюмени
ФАН-ТВ
«Точка на карте». Дюжина кошек, цветной бульвар и четырехуровневая набережная Тюмени

Новый выпуск «Точки на карте» посвящен первому городу Сибири.

Город с неповторимым колоритом и богатыми традициями. В старинной столице Сибири царит «настоящий русский дух». Здесь есть даже свой Цветной бульвар, ничем не уступающий Московскому. В Тюмени расположена единственная в России четырехуровневая набережная. Здесь можно полюбоваться арт-объектами под открытым небом.

Один из самых посещаемых памятников города — Сквер сибирских кошек. Какая история лежит в основе и почему в Тюмень стоит приехать — расскажем в новом выпуска передачи «Точка на карте».

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россия тюмень культура путешествия точка на карте
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