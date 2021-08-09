«Точка на карте». Дюжина кошек, цветной бульвар и четырехуровневая набережная Тюмени

Новый выпуск «Точки на карте» посвящен первому городу Сибири.

Город с неповторимым колоритом и богатыми традициями. В старинной столице Сибири царит «настоящий русский дух». Здесь есть даже свой Цветной бульвар, ничем не уступающий Московскому. В Тюмени расположена единственная в России четырехуровневая набережная. Здесь можно полюбоваться арт-объектами под открытым небом.

Один из самых посещаемых памятников города — Сквер сибирских кошек. Какая история лежит в основе и почему в Тюмень стоит приехать — расскажем в новом выпуска передачи «Точка на карте».