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Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 18:05
Армия
Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 9 августа. Кинологи ВС РФ прибыли в Алжир для участия в международном этапе конкурса АрМИ-2021 «Верный друг».

Военнослужащие при помощи транспортного самолета Ил-76 совершили перелет с подмосковного аэродрома Чкаловский на военную авиабазу Буфарик в Алжире. Россия в этом году готовятся соревноваться в мастерстве с командами из Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана и Алжира.

Ряд стран также решили выставить и женские кинологические отряды: Россия, Узбекистан и Алжир. Международный этап конкурса «Верный друг» будет длиться с 22 по 30 августа 2021 года.

Минобороны Китая ранее перебросило в Россию военную технику для участия в Армейских международных играх 2021 года. Подразделения и боевые машины были переброшены в Республику Тыва.

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