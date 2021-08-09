Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»

Москва, 9 августа. Кинологи ВС РФ прибыли в Алжир для участия в международном этапе конкурса АрМИ-2021 «Верный друг».

Военнослужащие при помощи транспортного самолета Ил-76 совершили перелет с подмосковного аэродрома Чкаловский на военную авиабазу Буфарик в Алжире. Россия в этом году готовятся соревноваться в мастерстве с командами из Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана и Алжира.

Ряд стран также решили выставить и женские кинологические отряды: Россия, Узбекистан и Алжир. Международный этап конкурса «Верный друг» будет длиться с 22 по 30 августа 2021 года.

Минобороны Китая ранее перебросило в Россию военную технику для участия в Армейских международных играх 2021 года. Подразделения и боевые машины были переброшены в Республику Тыва.