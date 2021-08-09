Россия сыграла важнейшую после США роль в поддержании финансовой стабильности мира

Вопрос о золоте интересен не только в связи с медалями только что завершившихся XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Этот драгоценный металл в цивилизациях Старого Света всегда был символом «настоящего» богатства и процветания — вплоть до известного ленинского высказывания о том, что при коммунизме из него будут делать унитазы. Кстати, это плохая реклама коммунизма, поскольку унитазы из золота — очень нетехнологичное решение, но воображение впечатляет вплоть до нынешних времен, включая недавнего ставропольского полковника.

Правда, за последние полвека приложены немалые усилия для того, чтобы такой статус у 79-го элемента из Периодической таблицы Менделеева отобрать. Мол, зачем вам золото, если все в мире свободно можно купить и продать за доллары, да еще и гарантированно получать проценты на них?

Все бы хорошо, только эти доллары и другие фиатные валюты сегодня печатаются если не со скоростью света, то уж точно со скоростью звука, на многие порядки превышая темпы роста производимых в мире товаров и услуг. Рынок ценных бумаг эту массу долговых расписок уже не впитывает, и она просачивается в реальный сектор экономики, разгоняя там инфляцию.

Пандемия COVID-19 примерно на год притормозила эти процессы, но только за счет социально-экономического коллапса. Август 2021 года мировая экономика встречает с еще большим дисбалансом денег и товаров-услуг, чем было в марте 2020 года.

Новостное агентство «Харьков» /

Цены на все растут, но — вот парадокс! — золота это почему-то не касается: в треугольнике «золото—доллар—нефть» царят удивительный мир и спокойствие. Драгоценный металл болтается в диапазоне 1700-1800 долл. за унцию, а черное золото — 70-75 долл. за баррель.

То есть бочка нефти стоит дороже грамма золота, традиционный баланс цен на два этих товара нарушен, и сделано это для того, чтобы сохранить покупательную способность «нефтедоллара» на приемлемых уровнях, поскольку сегодня эквивалентные цены должны быть примерно в 4000 долл. за унцию золота и в 130 долл. за баррель нефти. Да, с обвалом мировой экономики, в котором пока никто не заинтересован.

Долго ли это продлится? Катастрофа может случиться в любой момент, и никто этого не скрывает. Но при этом все противоаварийные механизмы уже включены и работают на полную мощность. ОПЕК+, МВФ с его эмиссией специальных прав заимствования (SDR), Всемирный Золотой совет в Лондоне, который, собственно, и «рулит» потоками, а также ценами на «царский металл». При этом реальная «золотая игла» усиленно прячется им в стогах «золотобумажного сена». По степени запутанности «вопросы золота» сегодня вполне сопоставимы с «вопросами крови».

Опять же, все мы знаем, что с 1 апреля 2020 года Банк России, практически одновременно с началом коронавирусных ограничений, объявил о моратории на покупку золота в национальные ЗВР, после чего весь добываемый в нашей стране драгоценный металл пошел на экспорт. Практически полностью — в Великобританию, в структуре отечественного экспорта потеснив даже продукцию оборонно-промышленного комплекса: 18,535 млрд долл. против 15 млрд долл.

ПолитРоссия /

Почему делается так, а не иначе, и зачем «кормить золотом» страну, которая давно обвиняет Москву во всех грехах и чьи спецслужбы объявили настоящую войну России — неизвестно. Но «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно».

Видимо, по этому поводу действует целый комплекс договоренностей, в котором, судя по всему, есть одна небольшая деталь. Речь идет о Венесуэле и ее активах, в том числе — золотых.

Еще в 2017 году США наложили на Венесуэлу, по сути, блокирующие санкции, стремясь свергнуть правительство Николаса Мадуро и восстановить свой контроль над нефтяными запасами этой латиноамериканской страны (крупнейшими в мире, кстати). Далее возник, если помните, «временный президент» Хуан Гуайдо, признанный всем коллективным Западом.

Официальный Каракас, лишенный Соединенными Штатами возможности продавать свою нефть за доллары и, соответственно, покупать все необходимое даже за золото, был поставлен на грань социально-экономической и политической катастрофы в стране. Так вот, «под шумок» Банк Англии в 2018 году заморозил 31 тонну венесуэльского золота на сумму около 1 миллиарда долларов — и «морозит» ее у себя до сих пор.

В связи с этим возникает естественный вопрос: чего ради, собственно, Туманному Альбиону надо было так на весь мир позориться? Ведь миллиард долларов — не та сумма, ради которой можно и нужно терять репутацию надежного хранилища иностранных активов.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом следует указать еще на один момент: Венесуэла фактически выбрала Россию в качестве трастового управляющего своих зарубежных активов. И этот трастовый управляющий активно снабжает физическим золотом британских банкиров, тем самым позволяя им сдерживать рост мировых цен на этот металл, причем реальное финансовое «плечо» таких операций составляет минимум 1 к 9, а максимум — 1 к 50.

Сравнимую с Россией роль в поддержании мировой финансовой стабильности играют только США, откуда в Великобританию за прошлый год было поставлено более 400 тонн драгоценного металла. Отсюда сама собой рисуется следующая схема.

Венесуэла поставляет свою нефть преимущественно в Китай: поставки 2020 года оцениваются примерно в 130 млн баррелей на сумму около 6,5 млрд долл. «Золотой эквивалент» этой суммы входит в российские поставки Великобритании, за счет которых оплачиваются, как по ленд-лизу времен Второй мировой войны, критически важные товары, услуги и технологии как для Москвы, так и для Каракаса. И в итоге в фактическом выигрыше остаются все участники данной схемы, а все остальное — «это, рыжий, на публику».