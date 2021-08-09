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Представитель талибов заявил, что решение о штурме столицы Афганистана еще не принято

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:55
Армия
Представитель талибов заявил, что решение о штурме столицы Афганистана еще не принято
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 9 августа. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) еще не приняли решение о взятии столицы Афганистана — Кабула.

Такое заявление в комментарии РИА Новости сделал официальный представитель группировки. По его словам, вопрос, связанный со штурмом Кабула, будет решен после получения контроля над другими территориями Афганистана.

Ранее стало известно, что «Талибан» сразу с четырех сторон возобновил атаку на крупнейший город на севере страны Мазари-Шариф. При этом террористы были намерены продвигаться и в другие афганские города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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