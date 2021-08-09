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Полиция задержала мужчину, который проник с ножом на территорию детсада в Кудрово

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:54
Происшествия
Полиция задержала мужчину, который проник с ножом на территорию детсада в Кудрово
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, который ворвался на территорию частного детского сада с ножом. Происшествие случилось на Европейском проспекте в Кудрово .

Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан. Информация о пострадавших в ходе инцидента не поступала. Очевидцы сообщают, что вооруженный ножом преступник вел себя неадекватно.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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