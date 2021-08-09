Полиция задержала мужчину, который проник с ножом на территорию детсада в Кудрово

Санкт-Петербург, 9 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, который ворвался на территорию частного детского сада с ножом. Происшествие случилось на Европейском проспекте в Кудрово .

Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан. Информация о пострадавших в ходе инцидента не поступала. Очевидцы сообщают, что вооруженный ножом преступник вел себя неадекватно.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.