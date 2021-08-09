Итоги России на Олимпиаде в Токио: 20 золотых, третье место по количеству медалей

Завершилась Олимпиада-2020 в Токио, которая стала для нашей страны вполне успешной. Несмотря на то, что наши спортсмены из-за репрессий международных спортивных чиновников вынуждены были выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна, российские олимпийцы показали класс: 71 медаль, из которых два десятка — высшего достоинства. В итоге — пятое место в общем неофициальном медальном зачете и третье — по общему количеству наград.

Федеральное агентство новостей /

Место России могло быть выше, но наша уступка Великобритании — скорее, на совести тех, кто предвзято подошел к судейству. Именно по этой причине, возможно, наши прославленные чемпионки в художественной гимнастике незаслуженно остались без двух так нужных нам и безусловно заслуженных золотых олимпийских медалей.

Хотя в медальном зачете мы заняли только пятое место (такого у наших атлетов на летних Играх не было с 1952 года), мы счастливы, что россияне показали: дух страны не сломлен. Мы еще возьмем свое и очень скоро — уже в будущем феврале в Пекине, где состоятся зимние Олимпийские игры — 2022.