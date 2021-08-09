Лавров: Запад принимает шаги по дискредитации результатов выборов в Госдуму

Москва, 9 августа. Страны коллективного Запада намерены принять дополнительные шаги с целью саботировать выборы в Госдуму и дискредитировать итоги голосования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Для того, чтобы подвергнуть сомнению результаты назначенного на 17–19 голосования, Вашингтон и Брюссель намерены заручиться поддержкой международных организаций, подчеркнул глава российской дипломатии. Например, Белый дом уже официально заявил, что будет «пристально следить» за ходом голосования в России после отказа ОБСЕ направлять наблюдателей на избирательные участки.

«Мы за этим следим, конечно же, и будем делать соответствующие выводы и принимать соответствующие меры», — заверил Сергей Лавров.

Парламентские выборы в Российской Федерации в Госдуму VIII созыва пройдут с соблюдением самых высоких стандартов прозрачности и безопасности, неоднократно подчеркивала Памфилова. Видеонаблюдение охватит 96% всех избирательных участков, а сами камеры будут без перерывов работать минимум 72 часа.