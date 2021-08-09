Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в масштабную поездку по региону

Салехард, 9 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал третью масштабную рабочую поездку по региону, в рамках которой он посетит более десяти населенных пунктов.

Особое внимание управленец намерен уделить выполнению поручений, которые он давал руководителям муниципалитетов во время прошлых визитов. Дмитрий Артюхов в первую очередь проследит за выполнением ремонтных работ на дороге Надым — Салехард.

Губернатор планирует 9 августа посетить Надым, где проведет два дня. Маршрут Артюхова был согласован со всеми жителями автономного округа, передает издание «Ямал-медиа».

«Будем останавливаться в каждом городе и поселке по дороге, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть, на основе этого буду строить свой маршрут», — сказал губернатор.

Дмитрий Артюхов ранее вручил молодой семье сертификат на получение материнского капитала. Вручение состоялось в перинатальном центре Салехардской больницы.

Как стало известно, быстрее всех миллион рублей могут накопить жители Чукотки и ЯНАО. По словам экспертов, эти регионы отличаются высокими зарплатами в добывающих отраслях, пишет НСН.