Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 18:13
18:11
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о травле, которую устроил отец актрисы Анастасии Макеевой
18:10
Общество
Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
18:04
Общество
«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга
18:01
Общество
Важность пиара городских проектов оценил общественник Малков
18:01
Армия
Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»
18:00
ФАН-ТВ
Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге
18:00
Латинская Америка
Призрак Венесуэлы: в Колумбии нашли авторов теракта в казарме и покушения на президента
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
18:00
Общество
Настоящая петербурженка: Лазарева оценила заботу Булановой о пенсионерах Северной столицы
17:57
Экономика
Россия сыграла важнейшую после США роль в поддержании финансовой стабильности мира
Все новости

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в масштабную поездку по региону

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:49
Политика
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в масштабную поездку по региону
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 9 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал третью масштабную рабочую поездку по региону, в рамках которой он посетит более десяти населенных пунктов.

Особое внимание управленец намерен уделить выполнению поручений, которые он давал руководителям муниципалитетов во время прошлых визитов. Дмитрий Артюхов в первую очередь проследит за выполнением ремонтных работ на дороге Надым — Салехард.

Губернатор планирует 9 августа посетить Надым, где проведет два дня. Маршрут Артюхова был согласован со всеми жителями автономного округа, передает издание «Ямал-медиа».

«Будем останавливаться в каждом городе и поселке по дороге, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть, на основе этого буду строить свой маршрут», — сказал губернатор.

Дмитрий Артюхов ранее вручил молодой семье сертификат на получение материнского капитала. Вручение состоялось в перинатальном центре Салехардской больницы.

Как стало известно, быстрее всех миллион рублей могут накопить жители Чукотки и ЯНАО. По словам экспертов, эти регионы отличаются высокими зарплатами в добывающих отраслях, пишет НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в масштабную поездку по региону
салехард янао артюхов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru