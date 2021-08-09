Светлана Хоркина: Судейство на Играх-2020 в Токио оставило неприятное послевкусие

Знаменитая российская гимнастка Светлана Хоркина заявила ФАН, что ей хотелось бы больше честности при судействе так называемых субъективных видов спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка в эксклюзивном интервью поделилась своими впечатлениями от выступления нашей сборной на XXXII летней Олимпиаде в Токио, а также рассказала, что ее порадовало и что огорчило на завершившихся накануне в столице Японии соревнованиях.

— Светлана, как, по-вашему, выступили россияне? Что порадовало, что, может быть, огорчило?

— Я считаю, удачно выступили! Сразу скажу, что огорчило, естественно, судейство в субъективных видах спорта (имеется в виду художественная гимнастика. — Прим. ФАН). А порадовали, конечно, яркие исторические победы в спортивной гимнастике в командном первенстве, что у девочек, что у мальчиков. Они завоевали свои первые золотые медали в этом виде программы с 1992 и 1996 годов соответственно. Это было прям очень классно!

Еще, конечно, молодцы мастера тхэквондо, где у нас первые золотые награды в истории. Кстати, там вообще все ребята уехали домой с медалями.

Ну и Мария Ласицкене — наша армейская, цеэсковская прыгунья в высоту, которая красиво взлетела на два метра и еще чуть-чуть сантиметров (2.04. — Прим. ФАН). Поэтому было много чего приятного на этих Играх.

— Говоря о Ласицкене. Вы ведь смотрели те соревнования?

— А как же!

— Вот честно, на ее третьей попытке на высоте 1.96 вы сильно волновались?

— Я всегда за наших спортсменов волнуюсь.

— Ну, вы надеялись, что она возьмет этот рубеж?

— Я была уверена!

— Даже так?!

— Конечно, я переживала, но и была уверена, потому что Мария на сегодняшний день лучшая в мире. Несмотря на травмы и на все остальное. Все ее предыдущие сезоны, все взятые высоты говорили о том, что задел-то у нее очень хороший. Вопрос — хватило бы ей сил и веры в себя. Хватило!

ТАСС / Martin Rickett

— Вы же сами очень хорошо знаете, что лучшие не всегда выигрывают на Олимпиаде.

— Однозначно!

— Или, наоборот, нередко выигрывают те, кого до этого и знать не знали.

— Совершенно верно. Ну, на то она и Олимпиада. Чудеса бывают.

— Вспомним, например, Алину Кабаеву в 2000 году. Или Алексея Немова из близкой вам спортивной гимнастики в 2004-м, когда ему не дали выиграть судьи.

— Я и говорю — огорчает все-таки судейство там, что называется субъективным видом спорта, и где присутствует человеческий фактор. Международному олимпийскому комитету надо уже, наверное, думать, как сделать так, чтобы у нас всех не оставалось вот такое послевкусие.

— Неприятное.

— Да, неприятное послевкусие Игр. Потому что обычно в завершении всей олимпийской программы — самые красивые и эстетичные женские виды спорта, такие, как синхронное плавание и художественная гимнастика. Но если в синхронном плавании постарались сгладить это послевкусие, то в художественной гимнастике мы все, конечно, до слез перенервничали. И до сих пор, честно говоря, с горечью вспоминаем эти состязания.

— Что-то должно уже измениться у международных властей — того же МОК и ВАДА — чтобы, наконец, закончить всю эту странную историю «без флага, без гимна», и чтобы выступала, скажем так, полноценная сборная России, а не какой-то там непонятный РОК (ROC — Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России)?

— Действительно, непонятный РОК. Но лично я все равно говорю, что в Токио выступала именно сборная России, Российской Федерации. А вот что должно измениться?..

Что бы я, наверное, хотела, так это того, чтобы все-таки было ко всем одинаковое отношение, без двойных стандартов. Если допускаются нарушения общепринятых законов, скажем так, в мире нашего спорта, в том числе и допинговые, то надо наказывать персонально тех людей, кто нарушил. И чтобы не было так, что мы сейчас наблюдаем.

— У нас в России почему-то страдают все!

— Это просто даже по-человечески не гуманно, если можно так выразиться, и уже ни в какие ворота не лезет! Это первое.

И второе. Вот в олимпийском девизе не так давно появилось слово «вместе» (прежний девиз — «Быстрее, выше, сильнее» — просуществовал с 1894 по 20 июля 2021-го. — Прим. ФАН). Так вот, глядя на все происходящее в последние дни Олимпиады в Токио, хочется еще и добавить слово «честнее».

olympic.ru / Пресс-служба ОКР

На XXXII летних Играх в японской столице сборная России заняла пятое место в общем зачете, завоевав 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Наши спортсмены пропустили вперед себя национальные команды США — 113 наград (39 золотых), Китая — 88 (38), Японии — 58 (27) и Великобритании — 65 (22).

На двух предыдущих Олимпиадах россияне финишировали четвертыми, причем по общему количеству призовых мест они уступили результату в Токио — 68 (включая 20 золотых медалей) в 2012 году и 56 (19) — в 2016-м.

Ранее другой наш прославленный спортсмен — хоккеист Вячеслав Фетисов — предложил предъявить претензии МОК и ВАДА за отсутствие на Играх-2020 у нашей сборной флага и гимна.