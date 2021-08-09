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Прокуратура обязала саратовское предприятие погасить крупный долг по зарплате

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:32
Происшествия
Прокуратура обязала саратовское предприятие погасить крупный долг по зарплате
pixabay.com

Саратов, 9 августа. Следователи установили, что МУП «Ершовское» задолжало работникам 1,3 млн рублей за март и апрель 2021 года.

После проверки, которую провела прокуратура Ершовского района Саратовской области, выяснилось, что МУП «Ершовское» не исполняет трудовое законодательство и имеет задолженность по заработной плате в размере свыше 1,3 млн рублей. Такая сумма накопилась за март и апрель текущего года.

Прокуратура вынесла в адрес руководителя предприятия представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено.

Также к административной ответственности было привлечено должностное лицо предприятия за нарушение трудового законодательства. После принятых мер задолженность по заработной плате была полностью погашена.

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долги прокуратура саратовская область предприятие
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