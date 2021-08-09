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Памфилова пообещала направить представителей ЦИК в Петербург после обращения Булановой

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:47
Общество
Памфилова пообещала направить представителей ЦИК в Петербург после обращения Булановой
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 9 августа. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила на открытое обращение Татьяны Булановой, которая выдвигается в депутаты Заксобрания Петербурга от партии «Родина».

По словам Памфиловой, она, как и Буланова, обеспокоена происходящим в Санкт-Петербурге перед выборами, ведь ЦИК РФ трижды выражала недоверие местной избирательной комиссии. Памфилова пообещала направить в Северную столицу представителей Центризбиркома, чтобы они на месте собрали информацию для полноты и объективности картины.

«Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения — взвешенными», — говорится в официальном Telegram-канале Центризбиркома.

Памфилова отметила, что до окончательного решения ЦИК у городской избирательной комиссии есть шанс самостоятельно навести порядок и обеспечить честную и открытую предвыборную кампанию.

Несколько дней назад Татьяна Буланова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии из-за «чиновничьего беспредела», который начался в Петербурге перед выборами в Законодательное собрание. По словам артистки, партии «Родина», от которой она баллотируется, мешают проводить наружную агитацию. Певица уверена, что местным политикам не угодила инициатива «родинцев» о доплатах пенсионерам.

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