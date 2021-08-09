Москва, 9 августа. Список ответчиков в обращениях дочери актера Алексея Баталова Марии и его вдовы Гитаны Леонтенко растет. Теперь к актрисе Наталье Дрожжиной и юристу Михаилу Цивину присоединился нотариус Дмитрий Бублий. Ему вместе с супругом Натальи Дрожжиной дочь Баталова выдвинула исковое требование о взыскании неосновательного обогащения. То есть Бублий, которого подозревают в подделке подписи женщин, также должен будет выплатить семье свою часть долга, общая сумма которого составляет 35 миллионов рублей. Помимо этого, Гитана Аркадьевна с Марией предъявляют иск к Министерству юстиции РФ и Федеральной налоговой службе РФ.

«Цивин и Дрожжина продолжают отрицать, что подпись была поддельная. Первая экспертиза, проведенная экспертами МВД, показала ее подлинность. Они подозревают, что на нотариуса просто надавили, поэтому он не может отстоять свои права и подтвердил заключение сделки без присутствия Баталовой и Леонтенко», — рассказал ФАН источник, близкий к семье Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.

На данный момент Дмитрий Бублий, помимо гражданских исков, имеет еще и статус обвиняемого по делу о хищении средств Марии Баталовой.

Напомним, ранее СК по Москве сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Бублия, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.