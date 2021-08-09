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Число госпитализированных детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90. События дня
ФАН-ТВ
Число госпитализированных детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90. События дня
pixabay.com  / 

Александр Лукашенко готовится покинуть пост президента

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» покинет пост главы государства, однако о конкретных сроках говорить пока рано. Лидер республики подчеркнул, что видит 15-20 человек, которые могут занять пост президента, поскольку они похожи в преданности Белоруссии на него. Лукашенко также прокомментировал вхождение Белоруссии в состав Российской Федерации. По его словам, такой необходимости пока что нет. Напомним, Лукашенко занимает должность президента Белоруссии с лета 1994 года. На новый пятилетний срок он был избран в 2020 году.

Число госпитализированных детей достигло 90

Число госпитализированных детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90. События дня
pixabay.com  / 

Общее число госпитализированных с отравлением детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90 человек. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. Отмечается, что в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области, всего 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В пути следования 19 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска. По оценкам врачей, у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит и острый энтерит. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Скончалась актриса Татьяна Жукова-Киртбая

Число госпитализированных детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90. События дня
Кадр из фильма «Форс-мажор»  / 

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Татьяна Жукова-Киртбая, известная в том числе по фильму «Москва слезам не верит», скончалась на 82-м году жизни. В пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки» рассказали, что артистка тяжело заболела во время отпуска. Не уточняется, о каком именно недуге идет речь. Татьяна Жукова-Киртбая родилась 24 октября 1939 года. После окончания актерского факультета ГИТИСа она работала в Новосибирском театре «Красный факел», а затем — в Театре на Таганке и в «Содружестве актеров Таганки». Татьяна Ивановна появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метро» и «Палач».

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