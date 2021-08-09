Число госпитализированных детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90. События дня

Александр Лукашенко готовится покинуть пост президента Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» покинет пост главы государства, однако о конкретных сроках говорить пока рано. Лидер республики подчеркнул, что видит 15-20 человек, которые могут занять пост президента, поскольку они похожи в преданности Белоруссии на него. Лукашенко также прокомментировал вхождение Белоруссии в состав Российской Федерации. По его словам, такой необходимости пока что нет. Напомним, Лукашенко занимает должность президента Белоруссии с лета 1994 года. На новый пятилетний срок он был избран в 2020 году.

Число госпитализированных детей достигло 90 pixabay.com / Общее число госпитализированных с отравлением детей из поезда Мурманск — Адлер достигло 90 человек. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. Отмечается, что в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области, всего 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В пути следования 19 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска. По оценкам врачей, у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит и острый энтерит. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.