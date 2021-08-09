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Путин призвал регионы и кабмин скоординировать действия при принятии новых мер по COVID-19

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:22
Общество
Путин призвал регионы и кабмин скоординировать действия при принятии новых мер по COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 августа. Президент России Владимир Путин поручил правительству скоординировать действия для введения дополнительных мер по коронавирусу в случае ухудшения эпидобстановки.

Кабмину предстоит решить этот вопрос совместно с региональными органами власти. Российский лидер ожидает услышать доклад о проделанной работе по этому направлению до 1 сентября 2021 года. Затем ответственные лица будут отчитываться по этому вопросу один раз в квартал.

Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Наибольший прогресс наблюдается в Москве, Подмосковье и Петербурге. Динамика распространения заболевания в некоторых регионах требует внимания, уточнил он.

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путин меры коронавирус
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