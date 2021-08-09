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Межевич предположил, кто сменит Лукашенко на посту президента Белоруссии
Политика
Межевич предположил, кто сменит Лукашенко на посту президента Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президент Белоруссии может рассматривать в качестве своего преемника крепкого хозяйственника, представителя силовых структур или тандем между ними. Об этом ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что «очень скоро» у власти его может сменить другой человек.

Лидер республики сообщил, что политические потрясения, с которыми столкнулась страна год назад, показали, что в настоящее время есть порядка 15-20 человек, которые достойны возглавить страну.

Межевич отметил, что Лукашенко уже несколько раз говорил о том, что собирается уходить, что у него есть интерес передать власть в другие руки.

«Президент Белоруссии сегодня справедливо отметил, что он не молодеет и что к власти придет новое поколение, —это вполне логично, — подчеркнул собеседник агентства. — Но говорить о персоналиях не стоит, так как их не озвучивал еще и сам Лукашенко. Думаю, что этот вопрос еще не решен самим президентом, поскольку события прошедшего года свидетельствуют о том, что люди, которые пользовались доверием, на определенном этапе могут его утратить».

Эксперт предположил, кого Лукашенко мог бы рассматривать в качестве своего преемника.

«Возможен классический вариант крепкого хозяйственника, возможен представитель силовых структур, а также тандем между первым и вторым, — считает Межевич. — Я не верю в версию, связанную с творческой интеллигенцией, потому что именно эта группа наиболее активно предавала Александра Григорьевича в первые месяцы после того, как прошли выборы в республике».

В заключение политолог обратил внимание, что вопросы преемственности власти были крайне важны в выступлении Александра Лукашенко.

«Несмотря на то, что они были в конце выступления, по своей сути они были, возможно, даже центральными, в отличие от прошлых лет», — заявил эксперт.

Ранее Николай Межевич в беседе с ФАН заявил, что даже те люди, которые не поддерживают власть действующего президента РБ Александра Лукашенко, находятся в шоке от тех заявлений, которые делают его противники.

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белоруссия президент александр лукашенко николай межевич
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