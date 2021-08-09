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Мишустин может взять под контроль цены на удобрения в России

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:16
Экономика
Мишустин может взять под контроль цены на удобрения в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 августа. Совет Думы обратился к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой проконтролировать динамику цен.

Рост стоимости удобрений обеспокоил парламентариев, поэтому они и решили указать на проблему лично главе правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Вячеслава Володина, спикера Госдумы РФ.

«Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания», — объяснил он.

Внимание к минеральным удобрениям целиком объясняется поиском возможностей к обеспечению условий для появления более низких рыночных цен на продукты. Решение обсуждалось еще в июле текущего года. Тогда вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла о готовности сельхозпроизводителей к заморозке цен на удобрения.

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госдума мишустин регулирование удобрения продуктовые цены совет думы
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