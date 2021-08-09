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Отказ в регистрации Грудинина на выборы признали законным в Верховном суде РФ

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:54
Политика
Отказ в регистрации Грудинина на выборы признали законным в Верховном суде РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 августа. Верховный суд России 9 августа признал отказ ЦИК РФ в регистрации Павла Грудинина на выборы в Госдуму абсолютно законным и отклонил жалобу предпринимателя.

Директор ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» Павел Грудинин подавал жалобу в Верховный суд РФ на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму. В рамках судебного заседания его обращение рассмотрели и отклонили.

«Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», — огласил постановление судья.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что отказ в регистрации Грудинина на осенние выборы в Госдуму не нарушает действующее законодательство. При этом она не стала давать какие-либо оценки поведению предпринимателя. Генеральная прокуратура России также считала отказ в регистрации законным и просила суд отклонить его жалобу.

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