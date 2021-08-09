«Боже, спаси Россию!»: пользователи Сети отреагировали на выход нового альбома Бузовой

Москва, 9 августа. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова, несмотря на все мольбы пользователей Сети, не собирается оставлять карьеру певицы. Недавно артистка анонсировала выход третьего альбома.

Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала на своей странице в Instgaram несколько кадров из звукозаписывающей студии. В подписи к фото она с уверенностью заявила, что начинает новый этап в своей музыкальной карьере. По словам Бузовой, она закончила работу над третьим альбомом, который уже на днях появится на всех цифровых площадках. Как сообщает «Вечерняя Москва», над пластинкой артистка вместе с командой работала три года.

«Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого наикрутейшего альбомом!» — написала звезда «Дома-2» в соцсети.

Новость о выходе нового альбом Бузовой вызвало бурную реакцию в Сети. Кто-то написал, что артистке пора остановиться, ведь у нее нет никаких вокальных данных. Однако большинство начало едко шутить о грядущем диске звезды «Дома-2». Так, один из пользователей заявил, что мир, который смог пережить пандемию, не выдержит угрозы в виде новых песен Ольги Бузовой.

«Хорошо, когда есть деньги, можно всякую шнягу проталкивать»; «Зачем столько сил и труда отдавать, если все равно нет вокала и голоса. Оля, приди в себя! Твое творчество не цепляет никого!»; «За деньги можно записать альбом, но не купить голос!»; «Боже, спаси Россию!!! Еще один альбом мир не вынесет!» — отреагировали в Сети.

После новости о новом сольном проекте Ольги Бузовой продюсер группы «На-На» Бари Алибасов выразил свое сожаление, что до большой сцены и популярности сейчас могут дорваться любой бесталанный человек. По словам Алибасова, в своей время звезда «Дома-2» работала у него уборщицей.