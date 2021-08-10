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Мартиросян горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга
Общество
Мартиросян горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Певица Татьяна Буланова поступила совершенно верно — решила баллотироваться от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с ФАН заявил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян.

Собеседник отреагировал на видеообращение артистки к главе ЦИК Элле Памфиловой в связи с недопуском чиновниками Северной столицы тысячи плакатов и баннеров партии «Родина» к наружной агитации. Отметим, что глава избиркома отреагировала на обращение Булановой и направит в Петербург спецкомиссию для разбирательств.

«ЦИК должен разобраться в этом вопросе. Я считаю, это абсолютно несправедливо. Если она баллотируется в ЗакС, то должны разрешить использовать агитацию», — заявил актер.

Георгий Мартиросян также поделился мнением относительно выдвинутой Татьяной Булановой инициативы «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

«Это замечательно. Я сам в пенсионном возрасте. Огромное количество глупостей списывают на пенсионеров — им нельзя это, нельзя то. Как пенсионер я брал ипотеку. Самые высокие проценты были пенсионерам. Я произвожу выплаты на протяжении шести лет. Хорошо, что можно было сделать рефинансирование и чуть-чуть снизить процент, а было практически 15%. Это ужасно! По поводу пенсионеров я полностью согласен с Булановой», — пояснил собеседник ФАН.

Мартиросян горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга
Global Look Press  / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он поделился искренними пожеланиями в адрес Татьяны Булановой.

«Она замечательная певица, актриса. Желаю как можно больше радости приносить людям. Ее знают и любят. Очень нежно относятся. Она решила баллотироваться, считаю, делает абсолютно правильную вещь. Удачи и благополучия ей в том, что она делает. Дай бог, чтобы это было всегда», — подытожил Георгий Мартиросян.

Ранее актер Леонид Ярмольник в беседе с ФАН рассказал, насколько важна инициатива «Ленинградская надбавка». По его мнению, предложение весьма своевременное и должно быть распространено на всю страну.

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