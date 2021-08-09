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Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
Спорт
Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
Prt Scr youtube.com  /  FC Barcelona

Париж, 9 августа. Бывший форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси прилетел в Париж для того, чтобы закрыть сделку по переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Николо Скира.

Итальянец опубликовал соответствующую информацию у себя на странице в Twitter. Месси сегодня должен пройти углубленный медицинский осмотр, после чего будет подписано двухлетнее соглашение между игроком и французским «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что заработная плата капитана сборной Аргентины по футболу составит 50 млн евро в год. Руководство «ПСЖ» арендовала Эйфелеву башню специально для официальной презентации Месси. Футболист, вероятнее всего, будет выступать за французский гранд под 19-ым номером.

Лионель Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». Аргентинец провел в Испании 18 лет. Всего Месси принял участие в 778 матчах в составе «блауграны», в которых забил 672 гола. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 млн евро.

Ранее Лионель Месси не исключил своего возвращение в «Барселону». Игрок также добавил, что пока не подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». По словам Месси, после официального заявления об уходе из «Барселоны» с ним связались многие клубы. «ПСЖ» футболист назвал лишь возможностью.

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