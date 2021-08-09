Правительство РФ примет меры по наращиванию импорта продуктов из стран СНГ

, 9 августа. Президент России Владимир Путин в рамках стабилизации цен на продукты поручил Правительству РФ проработать меры увеличения импорта сельхозпродукции из стран СНГ.

Глава государства дал данное поручение по итогам совещания с членами кабмина. Правительству необходимо продумать механизмы, целью которых будет увеличение объема ввоза на территорию России товаров сельскохозяйственной отрасли из стран — участников Содружества Независимых Государств, следует из документа на сайте Кремля.

Российский лидер также поручил Федеральной антимонопольной службе отслеживать ценообразование на продовольственные товары в отечественных торговых сетях. Первый доклад по вопросу нужно представить 1 сентября, после — один раз в квартал.