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Мордовские спасатели сбросили более 800 тонн воды на горящий заповедник

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:44
Происшествия
Мордовские спасатели сбросили более 800 тонн воды на горящий заповедник
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 9 августа. Сотрудники МЧС привлекли к ликвидации возгорания в заказнике два самолета Ил-76, одно воздушное судно-амфибию Бе-200, а также один вертолет Ми-8.

По имеющимся данным, площадь очага пожаров оценивается в 50 га. Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Всего в тушении пламени участвуют более 1,3 тыс. человек и 200 единицы спецтехники.

Спасатели ранее рассказали, что ЧП началось из-за сухой травы и валежника, который остался в заповеднике после лета 2010 года. Завалы мешают сотрудникам ведомства быстро добраться до места пожаров.

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