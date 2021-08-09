Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 18:12
18:11
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о травле, которую устроил отец актрисы Анастасии Макеевой
18:10
Общество
Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
18:04
Общество
«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга
18:01
Общество
Важность пиара городских проектов оценил общественник Малков
18:01
Армия
Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»
18:00
ФАН-ТВ
Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге
18:00
Латинская Америка
Призрак Венесуэлы: в Колумбии нашли авторов теракта в казарме и покушения на президента
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
18:00
Общество
Настоящая петербурженка: Лазарева оценила заботу Булановой о пенсионерах Северной столицы
17:57
Экономика
Россия сыграла важнейшую после США роль в поддержании финансовой стабильности мира
Все новости

Национальный женский день: как жительницы ЮАР отстояли права темнокожих соотечественников

Африка
Национальный женский день: как жительницы ЮАР отстояли права темнокожих соотечественников
Global Look Press  /  Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/

Претория, 9 августа. Граждане ЮАР отмечают Национальный день женщин. Праздник приурочен к знаковой дате в истории республики. В этот день 65 лет назад жительницы страны добились отмены «закона о пропусках», который нарушал права темнокожего населения.

Акция прошла возле здания правительства в Претории. Демонстрантки оставили у дверей кабинета премьер-министра Йоханнеса Стрейдома 14 тысяч петиций против дискриминационного законодательства, а затем в течение получаса стояли в тишине. Далее последовало коллективное исполнение песни, фраза из которой стала крылатой: «Когда ты сражаешься с женщиной, ты сражаешься со скалой».

Апартеид — это политика разделения по расовой принадлежности, проводимая правящей партией в ЮАР в период с 1948 по 1994 год. Согласно одному из законов, темнокожим южноафриканцам запрещалось жить, работать или находиться в «белых зонах» без специального пропуска. Если документ отсутствовал, то человека могли арестовать или даже депортировать в другой регион страны.

Ранее, 1 августа Африканский союз отметил принятие «Мапутского протокола», который наложил запрет на дискриминацию представительниц прекрасного пола на Черном континенте.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Национальный женский день: как жительницы ЮАР отстояли права темнокожих соотечественников
женщины африка праздник расовая дискриминация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru