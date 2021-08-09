Национальный женский день: как жительницы ЮАР отстояли права темнокожих соотечественников

Претория, 9 августа. Граждане ЮАР отмечают Национальный день женщин. Праздник приурочен к знаковой дате в истории республики. В этот день 65 лет назад жительницы страны добились отмены «закона о пропусках», который нарушал права темнокожего населения.

Акция прошла возле здания правительства в Претории. Демонстрантки оставили у дверей кабинета премьер-министра Йоханнеса Стрейдома 14 тысяч петиций против дискриминационного законодательства, а затем в течение получаса стояли в тишине. Далее последовало коллективное исполнение песни, фраза из которой стала крылатой: «Когда ты сражаешься с женщиной, ты сражаешься со скалой».

Апартеид — это политика разделения по расовой принадлежности, проводимая правящей партией в ЮАР в период с 1948 по 1994 год. Согласно одному из законов, темнокожим южноафриканцам запрещалось жить, работать или находиться в «белых зонах» без специального пропуска. Если документ отсутствовал, то человека могли арестовать или даже депортировать в другой регион страны.

Ранее, 1 августа Африканский союз отметил принятие «Мапутского протокола», который наложил запрет на дискриминацию представительниц прекрасного пола на Черном континенте.