Юрист рассказал, могут ли работодатели увольнять непривитых сотрудников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, законно ли увольнять или отстранять сотрудника за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что сотрудники московских организаций, которых отстранят от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса, не будут получать зарплату за тот период, пока они не работают. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Трудовой кодекс не предусматривает ни обязанности, ни ответственности за отказ вакцинироваться. В то же время в п.1 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено право гражданина на отказ от профилактических прививок. Никто не вправе заставить человека делать прививку. Вот и получается дилемма», — объяснил собеседник агентства.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

С одной стороны, прививка — дело добровольное, гражданин вправе отказаться от вакцинации, с другой — в соответствии с вышеуказанной нормой, работодатель обязан принимать участие в иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, которая невозможна в полной мере без проведения вакцинации сотрудников, подчеркнул Соловьев.

«Кроме того, работодатель обязан принять меры по соблюдению требований закона, именно поэтому обычно работодатели при оспаривании предписаний контролирующих органов или привлечения к административной ответственности контролирующими органами проигрывают. В случае отказа работника проходить вакцинацию представитель организации вправе получить от него в письменном виде (заявление, отказ) с указанием причины», — рассказал эксперт.

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Юрист отметил, что сотрудник не обязан подробно расписывать мотивы отказа. После получения заявления работодатель может отстранить его от работы, при этом он не вправе привлекать подчиненного к дисциплинарной ответственности.

«С согласия работника его можно перевести на выполнение иной работы (или в иную местность), если в этом случае не требуется вакцинация (ст.72.1-72.2 ТК РФ). При отсутствии согласия перевод не осуществляется», — подчеркнул Соловьев.

Таким образом, если сотрудника без прививки отстранят от работы, то место за ним сохраняется, а зарплата — нет. Если работодатель нарушит права работника и, например, уволит за отказ вакцинироваться, то сначала целесообразно постараться оспорить это решение у самого работодателя. В случае отказа можно обратиться в региональную инспекцию охраны труда, правозащитные институты, прокуратуру, суд.

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