Судан открыл четвертый лагерь для размещения беженцев из Эфиопии

Хартум, 9 августа. Власти Судана открыли четвертый лагерь для размещения беженцев из Эфиопии, сообщает Sudan Tribune.

Объект расположен в регионе Басенда, который граничит с районом Аль-Фашага. Как рассказал исполнительный директор лагеря Мамун аль-Дау, он необходим, поскольку три другие подобные учреждения переполнены.

«В этом районе открылся новый центр для эфиопских беженцев», — объявил чиновник.

По его словам, в данном лагере поселят представителей преимущественно двух этнических групп: кемант и гумуз. На первом этапе он примет 2500 беженцев.

В конце июля 3000 тысячи эфиопов из региона Амхара пересекли границу с Суданом в поисках убежища. Все они прибыли в деревню Тая.

Аль-Дау подчеркнул, что от боевых действий из соседней страны в регион Басенда продолжают бежать тысячи людей. Это связано с ситуацией в районе Амхара.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что эфиопские беженцы в Судане не хотят получать деньги вместо еды ввиду высоких цен на продукцию. Они выступили против обмена ежемесячных продовольственных пайков на наличные по 3700 фунтов на человека.