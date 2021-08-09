Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 18:11
18:11
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о травле, которую устроил отец актрисы Анастасии Макеевой
18:10
Общество
Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
18:04
Общество
«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга
18:01
Общество
Важность пиара городских проектов оценил общественник Малков
18:01
Армия
Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»
18:00
ФАН-ТВ
Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге
18:00
Латинская Америка
Призрак Венесуэлы: в Колумбии нашли авторов теракта в казарме и покушения на президента
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
18:00
Общество
Настоящая петербурженка: Лазарева оценила заботу Булановой о пенсионерах Северной столицы
17:57
Экономика
Россия сыграла важнейшую после США роль в поддержании финансовой стабильности мира
Все новости

Судан открыл четвертый лагерь для размещения беженцев из Эфиопии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:23
Судан
Судан открыл четвертый лагерь для размещения беженцев из Эфиопии
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Хартум, 9 августа. Власти Судана открыли четвертый лагерь для размещения беженцев из Эфиопии, сообщает Sudan Tribune.

Объект расположен в регионе Басенда, который граничит с районом Аль-Фашага. Как рассказал исполнительный директор лагеря Мамун аль-Дау, он необходим, поскольку три другие подобные учреждения переполнены.

«В этом районе открылся новый центр для эфиопских беженцев», — объявил чиновник.

По его словам, в данном лагере поселят представителей преимущественно двух этнических групп: кемант и гумуз. На первом этапе он примет 2500 беженцев.

В конце июля 3000 тысячи эфиопов из региона Амхара пересекли границу с Суданом в поисках убежища. Все они прибыли в деревню Тая.

Аль-Дау подчеркнул, что от боевых действий из соседней страны в регион Басенда продолжают бежать тысячи людей. Это связано с ситуацией в районе Амхара.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что эфиопские беженцы в Судане не хотят получать деньги вместо еды ввиду высоких цен на продукцию. Они выступили против обмена ежемесячных продовольственных пайков на наличные по 3700 фунтов на человека.

Вернуться назад

Все новости / Судан / Судан открыл четвертый лагерь для размещения беженцев из Эфиопии
беженцы эфиопия судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru