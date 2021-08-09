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Уровень нелегального оборота табака снижается в России
Экономика
Уровень нелегального оборота табака снижается в России
pixabay.com

Москва, 9 августа. Специалисты агентства TNS Kantar зафиксировали снижение уровня нелегального оборота табачной продукции в Российской Федерации.

Тенденция снижения на рынке доли продукции с поддельными акцизными марками указывает на эффективность работы системы маркировки, считают эксперты. Так, уровень нелегального оборота табака во втором квартале текущего года был равен 12,8%. Показатель стабилизировался на уровне прошлого года (12,7%).

«Расчеты показывают, что в июне 2021 года уровень нелегального оборота составил 8,09%, снизившись с заявленных в 2020 году агентством TNS Kantar 12,7%, то есть более чем на 30% год к году», — говорится в материалах.

До введения маркировки уровень нелегального оборота в сигаретах увеличивался почти в 13 раз за пять лет. Также в РФ отмечается рост производства сигарет для внутреннего потребления.

Обязательная маркировка табачной продукции принесла в бюджет России 45 миллиардов рублей. Об этом ранее писал ФАН, также ссылаясь на данные компании.

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табак оборот табачная продукция нелегальный рынок
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