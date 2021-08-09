Дорожный конфликт в Канске привел к стрельбе

Красноярск, 9 августа. Полицейские Красноярского края задержали молодого человека, который устроил стрельбу на дороге в Канске. Пострадали два человека.

Согласно данным пресс-службы краевого главка МВД, 19-летний водитель ВАЗ стал участником конфликта на дороге, начав ругаться с группой людей, которые ехали на другой машине. Чтобы не усугублять ситуацию, он решил уехать, но врезался в автомобиль компании. Молодой человек скрылся с места преступления.

Спустя час после инцидента, он наткнулся на владельца пострадавшей машины и других участников конфликта возле своего дома. Поднявшись в квартиру, дебошир взял отцовское ружье и выстрелил из него в оппонентов. Пострадали два человека. Женщину госпитализировали, а мужчина самостоятельно обратился в травмпункт.

Вскоре полиция задержала стрелка и изъяла у него оружие. В ходе проверки было установлено, что молодой человек ранее уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Стрелку грозит до десяти лет лишения свободы.

Пьяный мужчина решил отомстить за оскорбления и застрелил двухлетнюю девочку, а также ранил ее мать в Щекинском районе Тульской области.