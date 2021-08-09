Слухи vs факты: почему петербуржцы воспринимают в штыки инициативы властей

Общественность в Петербурге остро реагирует на те или иные инициативы властей. Взять хотя бы строительство небоскреба «Лахта Центр», который изначально должны были возвести на Охте, или новый проект «СКА Арена» на месте бывшего СКК. Почему городу так сложно найти общий диалог с его жителями? Чего не хватает инициативам для получения поддержки населения? Кто чаще всего противится новым проектам? Как пережили пандемию общественные организации, занимающиеся массовыми мероприятиями? Насколько востребованы соревнования по киберспорту и нужна ли им поддержка властей? На эти и другие вопросы ответили представители общественных организаций в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Одной из историй, вызвавших общественный резонанс, стала разработка проекта по строительству «СКА Арена» на месте СКК. Жителей Московского района будоражили слухи о том, что территорию бывшего спортивно-концертного комплекса «теперь точно застроят элитным жильем», лишив горожан и самого комплекса, и зеленой зоны. Когда стало окончательно понятно, что никаких «элиток» там строить не планируется, петербуржцев захлестнула горячая волна обсуждений относительно внешнего вида новой арены. По мнению учредителя Ресурсного центра НКО Санкт-Петербурга Андрея Малкова, такое недопонимание между властями и обществом чаще всего происходит из-за недостаточной информированности населения, плюс довольно часто популисты играют на эмоциях горожан, размещая в соцсетях однобокую информацию о проектах.

«Строительство «СКА Арена» — это резонансная история, где есть отдельные люди, выступающие за сохранение исторического вида, а есть история с учетом мнения жителей и НКО. Здесь важно мнение и жителей города, и властей, потому что никто не хочет видеть на местах зеленых насаждений высотки, например. Все по итогу хотят получить благоустроенные пространства с более современными планировочными решениями. Но бывает так, что некоторые люди играют на эмоциях жителей и чаще всего работают именно с целевыми аудиториями. Поэтому жителям необходимо верить именно официальным источникам, а городу — больше коммуницировать с населением и доводить информацию до масс», — объяснил Малков.

Он считает, что нынешняя коммуникационная политика города, которая сводится к публикациям информации о проектах и строительстве новых объектов лишь на официальном сайте, в районных газетах, да в группах муниципальных образований, недостаточно ориентирована на население. По его убеждению, чиновникам необходимо использовать как можно больше источников и каналов коммуникации, в том числе не стоит гнушаться таким приложением, как TikTok.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я сторонник того, чтобы использовалось как можно больше каналов для связи с людьми, вплоть до TikTok. Плюс нужно собирать большие пресс-конференции: у нас есть Дом журналиста, ТАСС, «Патриот». Необходимо работать в социальных сетях. Люди, живущие на определенной территории, наиболее заинтересованы в каких-то процессах, происходящих там, поэтому с ними нужно работать напрямую. В первую очередь — это стенды в парадных, [можно] договориться с управляющими компаниями и СМИ о размещении подробной информации, использовать геотаргетинг в соцсетях, делать подкасты и при этом оставить печать листовок и газет», — уверен Малков.

По его словам, горожанину надо очень постараться, чтобы узнать какую-то официальную информацию: зайти на сайт администрации, там найти нужный раздел и прошерстить все сообщения. Плюс, как правило, все написано сухим официальным языком, который не всегда понятен обывателю. Поэтому люди идут простым путем — смотрят то, что активисты постят в соцсетях, из-за этого порой делают ошибочные выводы.

Что касается массовых мероприятий, к которым так привыкли горожане, то, действительно, пандемия внесла свои коррективы, — их стало меньше. Как сказал исполнительный директор МОО СРВИР «Доблесть веков» Олег Юкович, «для ивенторов это черный год».

«Огромное количество проектов пришлось перенести. Сейчас центр скопления ожидаем на сентябрь, октябрь, но пока тяжело. Ивент-индустрия переживает тяжелый спад. С другой стороны, происходит отсев. Это заставляет команды переосмыслить ситуацию, искать новые пути развития, инвестиции, поэтому мы оптимистично смотрим в будущее», — сказал он.

В последние годы, по словам Юковича, в плане проведения культурно-массовых мероприятий очень хорошо развивается Ленинградская область. Там реконструкторам рады всегда. До пандемии был даже создан проект «Рубежи», в рамках которого раскрывались различные исторические периоды крепостей, расположенных на территории Ленобласти. В этом году до начала очередной вспышки коронавируса успели провести «Рыцарские сезоны» в Выборге.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Чиновники смотрят в это направление и видят, что проекты исторической направленности являются мощным буфом для популяризации площадок с точки зрения привлечения туристической аудитории. Новые проекты рождаются, но не все они становятся регулярными. Часто все зависит от желания властных структур и мастерства организаторов», — поделился Юкович.

Как рассказал реконструктор, в Ленинградской области удается выстроить диалог с госструктурами, к тому же там очень много площадок, подходящих для проведения таких мероприятий, поэтому работа в любом случае будет продолжена.