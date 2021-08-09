Путин поручил ФАС отслеживать цены на продукты в российском ретейле

Москва, 9 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил мониторить формирование стоимости продовольственных товаров в торговых сетях страны.

Обеспечить отслеживание изменения цен необходимо представителям Федеральной антимонопольной службы. Первый доклад ведомство должно предоставить до 1 сентября, и далее один раз в квартал.

«ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», — говорится на сайте Кремля.

Соответствующее поручение служба получила по итогам совещания президента с членами правительства. Документ пресс-служба опубликовала в понедельник.

Также российский лидер поручил Правительству РФ направить деньги на тушение лесных пожаров. Выполнить требование президента кабмину необходимо до 1 сентября.