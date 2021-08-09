Власти Эфиопии подтвердили захват сепаратистами объекта культурного наследия ЮНЕСКО

Аддис-Абеба, 9 августа. Сепаратисты из эфиопского региона Тыграй вошли в Лалибелу, в которой находятся скальные церкви, включенные в 1978 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает правительство страны.

Заместитель мэра населенного пункта Мандефро Тадессе выразил уверенность, что властям придется сотрудничать с мятежниками, чтобы «гарантировать сохранение реликвий». По его словам, в настоящее время жители массово покидают город.

В Лалибэле расположены уникальные монолитные храмы XIII века, которые каменщики вырезали непосредственно в скалах. Населенный пункт расположен в соседней с Тыграем провинции Амхара.

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Конфликт между Тыграем и правительством Эфиопии вспыхнул из-за противоречий между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений полномочий и признания местных выборов.

Как ранее сообщал ФАН, атаки сепаратистов сводят на нет усилия Аддис-Абебы по достижению мира в республике.