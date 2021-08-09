Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге

Началось все с преобразования пространства. Ландшафтный дизайнер Вячеслав Алексеев вместе с другом решил перенести несколько растений на крышу дома в Петербурге — и понеслось! Одно растение за другим облагораживали пространство. Мимолетное увлечение переросло в хобби.

«Здесь нарастание такое. Мы сначала купили лиственницу, поставили. Потом какие-то хвойники, вот микробиота огромная. И так на протяжении десяти лет. Сейчас вот место кончилось. Остается только или как-то переставлять, или менять то, что уже в плохом состоянии или уже умерло» — рассказывает петербуржец.

«Опытная станция» — так называет свое творение Вячеслав. Он экспериментирует с различными видами растений. Здесь и цветы, и трава, и кусты. Есть даже деревья. Преимущественно — почвопокровные и суккуленты. Для своего импровизированного сада ландшафтный дизайнер выбирает устойчивые к жаре, ветру и морозу. Признается — не поливает и не стрижет растения. Вячеслав считает, что лучшие условия те, которые максимально приближены к реальным.

На крыше дома уже не хватает места для новых растений, петербуржец перенес их посадку на следующий год. Но и этих вполне достаточно. В импровизированный сад часто захаживают соседи Вячеслава. Иногда — помогают.