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Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге
ФАН-ТВ
Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге

Началось все с преобразования пространства. Ландшафтный дизайнер Вячеслав Алексеев вместе с другом решил перенести несколько растений на крышу дома в Петербурге — и понеслось! Одно растение за другим облагораживали пространство. Мимолетное увлечение переросло в хобби.

«Здесь нарастание такое. Мы сначала купили лиственницу, поставили. Потом какие-то хвойники, вот микробиота огромная. И так на протяжении десяти лет. Сейчас вот место кончилось. Остается только или как-то переставлять, или менять то, что уже в плохом состоянии или уже умерло» — рассказывает петербуржец.

«Опытная станция» — так называет свое творение Вячеслав. Он экспериментирует с различными видами растений. Здесь и цветы, и трава, и кусты. Есть даже деревья. Преимущественно — почвопокровные и суккуленты. Для своего импровизированного сада ландшафтный дизайнер выбирает устойчивые к жаре, ветру и морозу. Признается — не поливает и не стрижет растения. Вячеслав считает, что лучшие условия те, которые максимально приближены к реальным.

На крыше дома уже не хватает места для новых растений, петербуржец перенес их посадку на следующий год. Но и этих вполне достаточно. В импровизированный сад часто захаживают соседи Вячеслава. Иногда — помогают.

«Соседи реагируют нормально. Да, на самом деле, сам ходил, их привлекал, говорю: «Ребята, приходите, у нас здесь такой сад, приходите в гости. Не будем ничего делать, будем наблюдать за облаками, за звездами там, загорать». Через некоторое время ребята пришли. Сначала шоковое такое состояние было, а потом — радостное. Говорят, что если есть возможность вечером прийти, то они с удовольствием [ходят — примечание ФАН]», — рассказал петербуржец.

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петербург садоводство ландшафтный дизайнер
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