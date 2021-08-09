Призрак Венесуэлы: в Колумбии нашли авторов теракта в казарме и покушения на президента

Прокуратура Колумбии расследовала произошедший в середине июня теракт в Кукуте и покушение на президента Иван Дуке 25 июня, и пришла к выводу, что за этими преступлениями стоят радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Однако якобы направляли их непосредственно из Венесуэлы. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как происходили преступления, как к ним оказались причастны колумбийские военные и почему Богота так настойчиво пытается обвинить во всех своих бедах Каракас.

15 июня автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в расположении казарм 30-й бригады ВС Колумбии в городе Кукута. Через 10 дней после этого теракта вертолет, на котором летел президент Колумбии Иван Дуке, был обстрелян с земли, когда заходил на посадку в Кукуте. Первоначально колумбийские власти обвиняли во всем «Армию национального освобождения» (ELN). Однако в результате расследования выяснилось, что за терактом и покушением на президента стояли радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

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За все в ответе FARC

На прошлой неделе колумбийские власти объявили в международный розыск Хавьера Алонсо Велосу Гарсию, более известного под прозвищем Джон Мекас. Согласно полицейскому расследованию, именно командующий 33-м фронтом радикалов FARC был организатором покушения на Дуке.

«В результате скоординированной работы с Интерполом в 196 странах мира был выпущен красный циркуляр против Джона Мекаса», — сообщил на пресс-конференции генерал колумбийской полиции Хорхе Варгас.

Resultado del trabajo coordinado con @INTERPOL_HQ, fue emitida circular roja en 196 países del mundo en contra de alias 'John Mechas'. pic.twitter.com/mW8cgNcKGq — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) August 1, 2021

О том, что за покушением стоит FARC, колумбийские правоохранители впервые заявили 21 июля. Тогда же был назван человек, который спланировал покушение — Джон Мекас. Поскольку Мекас получил нынешнюю должность с подачи Хентиля Дуарте, колумбийские власти подозревают, что покушение было согласовано с верхушкой радикальной части FARC, отказавшейся сложить оружие после подписания мирного соглашения 2016 года.

В ходе расследования также выяснилось, что вооруженная оппозиция колумбийским властям действовала не сама по себе — теракт в казармах и покушение на президента страны готовились с помощью бывших колумбийских военных.

Капитану были нужны деньги

За последние десятилетия Колумбия превратилась в «страну наемников» и «страну картелей». Бывшие колумбийские военные участвуют в государственных переворотах, служат наемниками у ближневосточных правительств и наркобанд. Поработать на радикалов FARC — шаг, казалось бы, парадоксальный, но отнюдь не невозможный.

Федеральное агентство новостей /

В результате следственных мероприятий по делу о покушении и теракту в казармах 30-й бригады, были задержаны 10 человек. Одним из них оказался бывший капитан колумбийской армии Андрес Фернандо Медина, по прозвищу Капи (сокращенное от «капитан»).

На допросах Медина рассказал, как оказался главным исполнителем теракта против военных. После увольнения из армии бывший капитан устроился в полицейское спецподразделение по защите бывших комбатантов FARC. Там он повстречал Сиро Альфонсо Гутьерреса, который обеспечивал логистику и планирование во время будущего теракта. Именно он нанял Медину в качестве боевого инструктора для 33-го фронта FARC. Тогда же он предложил бывшему капитану установить слежку за казармами 30-й бригады.

Как выяснилось, сделать это было достаточно просто, так как Медину знали в части, и его присутствие на территории не вызывало подозрений. Дело в том, что капитан демобилизовался из армии по ранению в 2015 году. В госпитале 30-й бригады он регулярно проходил медобследование и диспансеризацию.

В начале июня с ним связался Джон Мекас и отдал приказ о подготовке теракта. Медина с помощью отца нашел подходящую машину. Днем 25 июня бывший капитан въехал на ней на территорию казарм, привел в действие таймер и быстро покинул территорию. В результате последующего взрыва получили ранения 44 человека.

«В связи с взрывом автомобиля в 30-е бригаде в городе Кукута, я поручил министру обороны Диего Молано отправиться в город и продолжить расследование, чтобы прояснить эту прискорбную ситуацию», — написал в своем Twitter президент Дуке сразу после теракта.

Ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del @COL_EJERCITO en la ciudad de Cúcuta, he dado instrucciones al Ministro de Defensa, @Diego_Molano, para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer esta lamentable situación. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) June 15, 2021

По словам Андреса Медины, в покушении на президента страны он не участвовал. Это было совершено непосредственно Джоном Мекасом.

Заметая следы?

Однако власти Колумбии не удовлетворились данными, полученными в результате допросов бывшего капитана. По словам президента Дуке, покушение на самом деле планировали власти соседней Венесуэлы.

Во-первых, потому что «кто же еще». А во-вторых, меньше всего потерявший шансы переизбраться президент Колумбии хочет вспоминать, что его страна оказалась замешана в неудачном вторжении в Венесуэлу в мае 2020 года

Федеральное агентство новостей /

«Я понимаю стремление к демократическому сопротивлению в Венесуэле, желание найти лучик света для восстановления демократии. Мы всегда будем оказывать поддержку этому движению», — заявил Дуке в ходе выступления на военной базе в Толемайде 7 августа, задним числом подтвердив, что во время его правления Колумбия продолжит подрывные действия против соседней Венесуэлы.

Donde haya tiranía, autoritarismo y dictadura en el contexto regional, estará la voz firme de Colombia para oponerse a ella; acompañamos el anhelo de resistencia democrática en Venezuela, pero no seremos consuetas ni melifluos para denunciar al régimen que arruinó a ese país. pic.twitter.com/LJIqiMt96s — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) August 7, 2021

Проблема для властей Колумбии состоит в том, что даже высокопоставленные военные страны готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы удовлетворить свои финансовые амбиции. Проведенное военной контрразведкой расследование состояния армии в пограничных с Венесуэлой департаментах выявило, что командующие 1-й армейской дивизии покрывали деятельность лиц, связанных с наркокартелем «Клан дель Гольфо».

«Воспользовавшись положением, которое он занимал в качестве командира 1-й дивизии Национальной армии, генерал повлиял на приказ не проводить военные операции на маршруте, который ведет из города Риоача в муниципалитет Майкао, регион, который контролируется семьей по фамилии Баррос, которые занимались незаконным оборотом наркотиков», — гласило секретное донесение разведки, отрывки из которого огласило издание Noticias Caracol.

В результате деятельности командования крупнейший наркокартель страны и ряд других нарковоенных групп («Мегатео» и «Народная армия освобождения» (EPL) чувствовали себя абсолютно комфортно в таких департаментах как Магдалена, Атлантико, Сесар и Боливар. Однако помимо этого выяснилось, что колумбийские военные передавали секретную информацию венесуэльцам.

Так, в декабре 2019 года полковник колумбийской армии слил разведке венесуэльской армии колумбийских секретных агентов, работавших в венесуэльском пограничье, а также «крыс» внутри боливарианских вооруженных сил, которые сотрудничали с колумбийцами; и явки и конспиративные квартиры агентов американских спецслужб на колумбийской территории. И это только один из многочисленных эпизодов. По словам разведки, этот провал уничтожил результаты двухлетней работы против Венесуэлы.

Нет сомнений, что если бы эта разветвленная подрывная сеть сохранилась, результаты операции «Гидеон» могли бы оказаться совсем иными.

Федеральное агентство новостей /

Так что можно понять Боготу, которая сейчас все валит на радикалов FARC и на венесуэльские власти. Если копать слишком глубоко, может оказаться, что колумбийская армия — это самая крупная подрывная организация в стране. А это уже никому не выгодно.