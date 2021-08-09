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Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать вакцинацию от COVID-19

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:15
Общество
Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать вакцинацию от COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 августа. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов взять под личный контроль кампанию по вакцинации населения от COVID-19.

Губернаторы обязаны до 15 августа доложить главе государства о ситуации с вакцинацией в регионе и динамику достижения популяционного иммунитета. Высшие должностные лица субъектов РФ должны контролировать информирование населения, обеспечение медучреждений вакцинами и темпы достижение коллективного иммунитета, говорится в поручении президента.

Также Владимир Путин поручил организовать ежесуточный мониторинг доставки вакцины в регионы. Об этом в понедельник появилось сообщение на официальном сайте Кремля. Поручение адресовано полномочным представителям президента в федеральных округах и губернаторам регионов. Доклад главе государства должен быть предоставлен до 10 августа, далее он будет ежемесячным.

Оперативный штаб России по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией предоставил обновленную статистику на 9 августа. Медики выявили 22 160 новых случаев коронавируса во всех регионах страны за минувшие сутки.

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