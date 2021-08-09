Минобороны РФ по запросу Путина изучит вопрос об усилении помощи в борьбе с пожарами

Москва, 9 августа. Президент России Владимир Путин распорядился оценить необходимость привлечения дополнительных сил Минобороны РФ к тушению лесных пожаров.

Оценка должна быть произведена до 15 августа, говорится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином. Сам документ опубликован на официальном сайте Кремля. Минобороны РФ после распоряжения Путина изучит вопрос о подкреплении для помощи в борьбе с лесными пожарами в регионах.

По результатам оценки необходимо будет принять соответствующие решения. Ответственными за исполнение задачи являются премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Личный состав и техника Росгвардии ранее были направлены на помощь тушения пожаров в Мордовии. Военнослужащие усилят уже действующую в регионе группировку.