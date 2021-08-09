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Путин поручил Правительству РФ направить деньги на тушение лесных пожаров

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:01
Экономика
Путин поручил Правительству РФ направить деньги на тушение лесных пожаров
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 9 августа. Выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах поручил президент России Владимир Путин правительству.

Выполнить поручение необходимо до 1 сентября. Кабмин должен обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку тушения лесных пожаров в регионах. Также средства должны быть направлены на мероприятия по мониторингу пожарной опасности путем авиационного патрулирования и обеспечение регионов лесопожарной техникой и оборудованием. Средства должны быть выделены из резервного фонда правительства.

По поручению главы государства Минобороны РФ оценит необходимость привлечения дополнительных сил к тушению лесных пожаров. Срок выполнения распоряжения — до 15 августа.

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