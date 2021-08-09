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Глава ФЗНЦ Шугалей объяснил, почему не стоит увеличивать рабочую неделю россиян
Общество
Глава ФЗНЦ Шугалей объяснил, почему не стоит увеличивать рабочую неделю россиян
pixabay.com

Москва, 9 августа. Почему Россия не нуждается в увеличении продолжительности рабочей недели до шести или семи дней, рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Увеличение продолжительности рабочей недели позволит избавиться от «полнейшей разрухи», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Однако в Конституции РФ сказано, что рабочее время не должно превышать 40 часов. Предложения по сокращению или увеличению количества рабочих дней часто находят широкий отклик у общественности. Однако в действительности такие инициативы не подкреплены весомыми аргументами, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

«Я не думаю, что нужно увеличивать рабочую неделю, скорее нужно повышать качество работы: уверен, что многие предприятия и бизнес работают не на полную свою мощность. Законодательное решение о том, чтобы сделать больше количество рабочих дней, видится нецелесообразным и вряд ли вызовет поддержку избирателей», — сказал Шугалей в интервью для ФБА «Экономика сегодня».

Для улучшения труда нужно лишь подключить дополнительные механизмы, убежден глава ФЗНЦ. Среди них Максим Шугалей выделил наращивание инвестиций в образование, подготовку кадров, развитие науки и другие сферы. Они способны справиться с поставленной задачей, не удлиняя людям рабочую неделю, резюмировал Максим Шугалей.

Председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов также выступает против реализации инициативы об увеличении продолжительности рабочей недели. При таком формате труда россияне не смогут полноценно отдыхать, убежден политический деятель.

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арефьев рабочая неделя шугалей
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