Последний самолет с российскими участниками Олимпиады приземлился в Москве

Москва, 9 августа. Последний рейс с российскими олимпийцами прибыл в Москву из Токио. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково.

На борту, прилетевшем из Японии после Олимпиады, находились волейболисты, гандболистки, а также сборные по художественной гимнастике и синхронному плаванию, сообщает канал «Россия-24». Кроме того, последним рейсом прилетела Мария Ласицкене, завоевавшая золото в прыжках в высоту. Российские олимпийцы покидали Внуково, распевая «Катюшу», которую им не позволили использовать вместо гимна.

В Токио по-прежнему остается каратистка Анна Чернышева, попавшая на карантин сразу после прибытия в Японию. До окончания карантина с ней будет находиться представитель Олимпийского комитета России.

Летние Игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа. По итогам Олимпиады Россия заняла пятое место в общем медальном зачете.