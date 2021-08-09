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ФАН узнал причины, почему Соболь смогла выехать за границу при 30 млн долгах

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:07
Общество
ФАН узнал причины, почему Соболь смогла выехать за границу при 30 млн долгах
instagram.com  /  @sobollubov

Любовь Соболь смогла беспрепятственно покинуть Россию, так как на 7 августа не была ограничена на выезд за границу судебным приставом. Служба ФСИН тоже не начала ее контролировать, так как приговор по «санитарному делу» не вступил в законную силу, а мера пресечения по Любови Соболь снята. Если экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) до момента вступления приговора вернется в Москву, то к ней не применят никаких санкций.

В субботу Любовь Соболь смогла спокойно покинуть Россию, вылетев в Турцию, несмотря на огромный долг на сумму свыше 30 млн рублей и решение уголовной судимости, правда, пока не вступившей в законную силу.

«Во ФСИН Москвы состоялся ряд переездов, поменялись телефоны, возможно, поменялся исполнитель по данному делу, поэтому есть вероятность, что ограничения просто не успели наложить. Плюс срочности не было — исполнительное производство по самому крупному долгу было начато в июле прошлого года, когда везде действовали антипандемийные ограничения, — лететь было просто некуда», — рассказал источник во ФСИН.

ФАН узнал причины, почему Соболь смогла выехать заграницу при 30 млн долга
Федеральное агентство новостей  / 

Адвокаты, сталкивающиеся с подобным проблемами в судах, говорят, что данное нарушение — не исключительный случай. Такое происходит достаточно часто: все зависит от судебных приставов.

«В большинстве случаев, 99%, такого не должно быть, но случается: все зависит от судебного пристава. Причин для того, чтобы не было наложено ограничение, существует много. Не посчитал необходимым, не успел, отсрочка по платежам, коррупционная оставляющая и так далее», — пояснил ФАН адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрей Тындик.

Незадолго до отъезда Любовь Соболь сообщила о разводе с мужем, с которым до этого разделила совместно нажитое имущество.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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