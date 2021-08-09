Киевский экономист о правлении Зеленского: «Украина на пороге голодных бунтов»

Экономическая ситуация на Украине, по мнению экспертов, с каждым месяцем становится все тяжелее, социальное недовольство граждан растет. По этим, а также по ряду других причин местные политологи все чаще говорят о новом госперевороте, который может случиться в стране уже этой осенью. Правда, на этот раз он может привести не только к смене политического режима, но и к новому разделу страны. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Громче всех о том, что Украину «готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию», на днях заявил экс-депутат Верховной рады, миллионер Евгений Мураев. По его словам, это противостояние будет идти уже не в Донбассе, а в Киеве, а главными его инициаторами станут члены «партии войны» во главе с экс-президентом страны Петром Порошенко. Похожего мнения придерживаются в украинской столице многие. Местные политологи и аналитики во время телевизионных ток-шоу и пресс-конференций открыто говорят о таком сценарии.

Впрочем, мнение Мураева прозвучало громче других, ведь он — владелец единственного «недобитого» киевским режимом достаточно объективного телеканала «Наш». Да, на политике сконцентрировано общественное внимание, да и эфирного времени у канала столько, сколько захочется. Но есть целый ряд объективных признаков, по которым местные аналитики прогнозируют третий майдан осенью 2021 года.

Во-первых, это серьезное падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского (29% популярности) и правящей партии «Слуга народа» (23%), случившееся с начала весны. Ведь гораздо легче сместить непопулярную в стране власть, чем любимую гражданами.

facebook.com / Евгений Мураев

Второй признак надвигающегося переворота — череда отставок в руководстве силовых структур, которые Зеленский произвел в июле, стремясь сконцентрировать контроль над силовиками в своих руках. Напомним, тогда своих постов лишились министр внутренних дел Арсен Аваков, замглавы МВД Антон Геращенко и глава нацполиции Киева Андрей Крищенко. В отставку был отправлен и глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

В Службе безопасности Украины сменили главу Антитеррористического центра СБУ, начальника ГУ СБУ по борьбе с оргпреступностью и главу Службы внутренней безопасности Украины. Серьезные кадровые перестановки произошли и в украинской армии. Зеленский уволил главнокомандующего Руслана Хомчака, своих постов лишились глава Генштаба ВСУ Украины Сергей Корнийчук, командующий десантными войсками Евгений Мойсюк и командующий операцией в Донбассе Владимир Кравченко.

Третья предпосылка майдана — это перезревшее народное недовольство режимом Зеленского, который за два года правления не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Он не закончил войну в Донбассе, не посадил никого из представителей старой власти, не остановил обнищание украинцев. И даже не сумел добиться снижения тарифов на ЖКХ (наоборот, при нем они выросли еще сильнее, чем при Порошенко, и будут расти дальше). По последним опросам социологов, чтобы добиться перемен к лучшему, на улицы готовы выйти более 50% граждан.

Некоторые эксперты указывают, что сейчас, в момент летнего затишья, на Украине идет скрытая мобилизация радикалов, которых уже осенью могут задействовать для провокаций и бунтов. Финансирование подготовки третьего майдана, по словам аналитиков, ведется через международный фонд «Возрождение» под контролем экс-президента Петра Порошенко. Он давно не скрывает, что хотел бы вновь занять высший пост на Украине. При этом он сумел сохранить некую электоральную базу и даже имеет популярность среди радикальных граждан с короткой памятью.

При этом, отмечают аналитики, сам Зеленский не до конца понимает, какая опасность грозит ему самому и Украине в целом. В случае нового госпереворота страна может быть расколота на части: Польша может предъявить претензии на регион Галичины, венгры — на Закарпатье, а румыны — на Бессарабию и Буковину. В целом территориальные потери Украины могут стать катастрофическими. Вашингтону же, говорят политологи, в этом случае будет вполне достаточно и нескольких областей Украины, оставшихся под контролем США: было бы где размещать военные базы и элементы систем ПРО. А уж придумать новые поводы для санкций против РФ они всегда сумеют.

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Как заявил, выступая в Киеве, политический эксперт Андрей Головачев, Запад был бы доволен, если бы Зеленского сместили с поста досрочно, так как там больше не желают иметь с ним дело.

«Несмотря на то что Запад выступает категорически против майдана, вероятность его организации существует. Для неконституционного свержения власти с помощью народного бунта должно совпасть несколько условий. Во-первых, в стране должен быть глубокий внутриэлитный раскол и одна часть элиты должна организовать, возглавить и профинансировать бунт, — перечисляет эксперт. — Во-вторых, уровень жизни большей части общества должен резко снизиться и люди должны видеть причиной этого действия властей. В-третьих, в стране должен начаться финансовый кризис; в-четвертых, у протестующих должна быть некая духоподъемная идея. Наконец, ключевые международные игроки должны поддержать бунт. Если как минимум четыре из этих пяти условий есть, то майдан потенциально возможен».

Также для возникновения нового майдана необходим повод, который спровоцирует начало бунтов, указал аналитик.

«Этот повод может быть естественным: факты коррупции во власти, увеличение налоговой нагрузки на граждан и бизнес, резкий рост цен, тарифов, арест активистов и т. д. Повод-«стартер» может быть создан и искусственно — например, (якобы. — Прим. ФАН) «отравление» [в 2004 году на тот момент кандидата в президенты Украины Виктора] Ющенко [что считается одним из катализаторов «оранжевой революции»]. Анализ показывает, что пока минимума из четырех условий на Украине нет. Налицо лишь острый раскол элит и резкое снижение уровня жизни. Тем не менее протесты осенью могут быть и есть вероятность, что они перерастут в майдан и снесут Зеленского. Кроме того, Зеленского могут снести и неожиданно — например, при попытке власти имплементировать «формулу Штайнмайера» [по соблюдению Минских соглашений] в украинскую конституцию. В этом случае угроза Зеленскому будет исходить от 3–4 тысяч вооруженных радикалов-националистов. Правда, это будет уже не майдан, а вооруженный мятеж», — заявил эксперт.

Зеленский очень опасается такого развития событий, отметил Головачев.

«Поэтому все его действия направлены на то, чтобы свести эту угрозу к нулю. Для этого Зеленский убрал Авакова и лихорадочно очищает МВД от его людей, а также начал зачистку «Национального корпуса»1 (организация запрещена в РФ). Банковая также посылает сигналы в Вашингтон, что имплементация «формулы Штайнмайера» невозможна в принципе. Сам Зеленский начал усиленно заигрывать с националистами, чтобы выбить этот козырь из рук Порошенко. Кроме того, Банковая перекупает платных «патриотов» у тех же Порошенко и Авакова», — отметил он.

Эксперт напомнил: еще один повод-«стартер» для майдана может быть, если в начале октября, прямо накануне отопительного сезона, в стране вновь будет введен локдаун, ведь моральная подготовка общества к этому уже началась.

«Это также станет причиной для резкого всплеска недовольства украинцев властью. Запад был бы рад, если бы Зеленский ушел досрочно, так как больше не желает иметь с ним дело. Но сегодня Запад категорически против любого майдана. Очередная неконституционная смена власти поставит ребром вопрос о жизнеспособности украинского государства в принципе. А также даст очередной повод России обвинить Запад в окончательном развале Украины», — заключил аналитик.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Романова

По словам украинского экономиста Александра Гончарова, для очередной смены власти в стране сложился целый ряд экономических условий.

«Сегодня задача наших властей — чтобы украинцы хотя бы не опустились по жизненным стандартам и доходам ниже уровня бедных африканских стран. У правительства Украины до сих пор нет внятной экономической программы, зато там есть сплошные споры и взаимные обвинения. Вот несколько конкретных итогов двухгодичной работы режима Зеленского, — сообщил Гончаров. — По результатам недавнего соцопроса УНИАН, на Украине почти 15% населения не хватает денег даже на еду. Кроме того, 43% респондентов и их семьям хватает денег только на еду. 32,8% граждан зарабатывают на еду и одежду, могут немного откладывать, но не могут купить телевизор или холодильник. И лишь 7,7% граждан имеют относительно высокий достаток, то есть легко могут покупать товары долговременного пользования».

Если властям не удастся резко поднять производительность труда на предприятиях, то работодателям останется лишь сокращать зарплату сотрудникам, а то и вообще сотнями сокращать рабочие места, указал он.

«Уровень жизни украинцев в последний год падает настолько быстро, что всерьез надо опасаться голодных бунтов безработных. Сегодня уже не идет речь ни о каких «стандартах жизни Евросоюза». Насущная задача властей — чтобы украинцы не опустились по жизненным стандартам и доходам ниже уровня ряда небогатых африканских стран, — повторил Гончаров. — Украина в последние годы активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживает в более-менее вменяемом состоянии, — это агросектор, да и то только за счет продажи сырья — зерен и семян подсолнечника. С такой структурой производства мы можем обеспечить работой и деньгами не более 5–7 миллионов человек».

Достичь минимальных экономических успехов Украине мешает отсутствие адекватной социально-экономической политики, да и в целом политики по развитию государства.

«Единственное, что нас ждет, — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на долгое время. Как показала практика последних 30 лет, украинцы голосуют за политические силы, реализующие одну и ту же политику: «Давайте скорее что-то продадим, чтобы нам стало лучше». Но все ресурсы имеют свойство заканчиваться. А чтобы что-то создавать, нужно увеличивать производственную базу, а не снижать ее. Так что, скорее всего, в ближайшее десятилетие нас ждет все то же самое», — заключил аналитик.

Сегодня Украина — единственная из стран бывшего СССР, которая не только не вышла на уровень своего ВВП в 1990-м году, но и имеет лишь треть от него. Кроме того, в последние десять лет уровень зарплат в стране остается на одном уровне в долларовом эквиваленте. Все это спровоцировало отток граждан из страны и общее падение численности населения: с 1990-го по 2021-й из 52 миллионов граждан на Украине осталось не более 37 миллионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.