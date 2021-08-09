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В центре Портленда произошли столкновения Антифа и Proud Boys
США
В центре Портленда произошли столкновения Антифа и Proud Boys
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency

Портленд, 9 августа. Ожесточенные столкновения произошли между членами крайне правой организации Proud Boys и ультралевого движения «Антифа» после молебна, состоявшегося в центре Портленда. Об этом сообщает агентство The Portland Tribune.

8 августа христианская группа из 50 человек во главе со священником Артуром Павловским провела молебен в парке Тома Макколла Уотерфронт. По информации местных СМИ, члены неофашистской организации Proud Boys, вооруженные пейнтбольными пистолетами и дубинками, работали в качестве охраны мероприятия.

Службу прервали активисты антифашистского движения «Антифа», которые начали бросать дымовые гранаты в участников и лиц, одетых в черно-желтые цвета Proud Boys. Через 90 минут мероприятие завершилось, а выполняющие роль охраны были вынуждены покинуть парк.

В Twitter опубликованы видео, где неизвестные лица, одетые во все черное, применяют перцовый газ против выступающих.

«Члены «Антифа» угрожали избить участников — потом они приехали и сделали это. Полиция не была так уж далеко от места происшествия, они просто смеялись из машин и продолжали заниматься своими делами. Наверное, офицеру полиции сложно выполнять свою работу в городе, где полностью прекращают его финансирование», — заявил один из членов Proud Boys.

Представитель левых сил 64-летний житель Портленда Уэйд Варнер сообщил, что он просто проходил мимо парка со своей собакой, но почувствовал необходимость бросить вызов ультраправым.

Во время столкновений никто не был арестован.

Глава Proud Boys объявил, что группа людей, участвовавшая в мероприятии, не состоит в организации и имитирует их одежду. Настоящие члены Proud Boys отмывали стены от граффити в другой части города. По его словам, они предупреждали христианскую группу о возможном нападении «Антифа».

Артур Павловский — канадский священник, известный за свое открытое неприятие абортов, гомосексуализма и принудительное ношение масок. В мае в Сети распространились видео, где он называл полицейских, обязывающих соблюдать санитарные нормы, «нацистами».

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