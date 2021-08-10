Режиссер Чардымский поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»

Инициатива артистки Татьяны Булановой по надбавкам пенсионерам — очень правильная. Об этом в комментарии ФАН рассказал российский актер театра и кино, режиссер и сценарист Алексей Чардымский.

Татьяна Буланова в качестве кандидата в депутаты петербургского ЗакСа заявила о необходимости увеличить пенсии жителям Северной столицы. Инициативу поддержали подписями 100 000 жителей Петербурга. Однако, по мнению Булановой, идея чем-то не угодила местным чиновникам, которые вставляют палки в колеса ей и партии «Родина». Об этом певица указала в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии. Глава ЦИК отреагировала на обращение Булановой и пообещала направить в Петербург специальную комиссию для разбирательств.

Prt Scr youtube.com / Скажи Гордеевой

«Я поддерживаю инициативу Татьяны Булановой по надбавке для пенсионеров. В качестве рекомендации и пожелания предлагаю также увеличить список льготных лекарств, чтобы в очередях не стояли, они ведь — самая незащищенная категория населения. Может, еще надбавки для отдыха в санаториях. Откуда брать на это деньги — другая история», — отметил Алексей Чардымский.

Режиссер также приветствовал решение Татьяны Булановой идти на выборы от партии «Родина».

Ранее кинорежиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко возмутился попыткой помешать инициативе Булановой. Коробко обратил внимание, что идея Татьяны Булановой приведет к повышению уровня жизни.