Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 00:16
00:02
Общество
Режиссер Чардымский поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
00:02
Общество
Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
23:58
Шоу-бизнес
Доктор Мясников рассказал, почему за него переживает Малышева
23:43
Общество
Как сформировать благоприятный психологический климат в коллективе: советы эксперта
23:37
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
23:34
Шоу-бизнес
«Будет слабость безумная»: Лещенко рассказал МакSим, что ее ждет после выздоровления
23:19
Политика
Делегаты от Украины прибыли с официальным визитом в США
23:16
Экономика
Евросоюз выступил за введение новых санкций в отношении Белоруссии
23:13
Пожарные ликвидировали возгорание в Приморском районе Петербурга
23:00
Общество
Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
Все новости

Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
Общество
Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Инициатива «Ленинградская надбавка» певицы Татьяны Булановой очень правильная и должна быть распространена на всю страну. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино Леонид Ярмольник.

Собеседник поддержал выдвижение певицы от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга с инициативой «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

«Я считаю, что пенсии в нашей стране крайне маленькие. Я это говорю как пенсионер. Эта пенсия совершенно не отражает моего стажа. Я лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств. Моя пенсия в районе 18 тысяч с копейками. Да, я работаю, но работы у меня уже не столько, сколько было в молодости», — сообщил артист.

Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Леонид Ярмольник подчеркнул, что, по его мнению, данное предложение певицы не только актуально, но и должно быть распространено на всю Россию.

«У нас страна большая, и пенсионерами становятся не только в Петербурге. Инициатива Булановой хорошая и правильная, но я бы ее немножко отредактировал и сказал: «Не пора ли в нашей стране сделать пенсии больше». Чтобы пенсия приравнивалась хотя бы к тому количеству денег, которые необходимы человеку, чтобы от первого до первого числа дотянуть, учитывая коммуналку, продукты и так далее», — пояснил собеседник ФАН.

Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В завершение он пожелал Татьяне Булановой успехов и отметил, что работа на политическом поприще — дело не из легких.

Напомним, Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации вокруг выборов в Петербурге. Недавно партия «Родина» сообщила о недопуске к наружной агитации 1000 плакатов и баннеров. По словам певицы, чиновники города вставляют ей палки в колеса. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отреагировала на ее обращение и пообещала направить в город специальную комиссию.

Ранее певец Михаил Шуфутинский в беседе с ФАН также поддержал инициативу «Ленинградская надбавка». Он отметил, что хороша любая идея, которая касается материальной поддержки тех, кто в ней нуждается.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
буланова ярмольник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru