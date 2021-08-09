Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»

Инициатива «Ленинградская надбавка» певицы Татьяны Булановой очень правильная и должна быть распространена на всю страну. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино Леонид Ярмольник.

Собеседник поддержал выдвижение певицы от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга с инициативой «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

«Я считаю, что пенсии в нашей стране крайне маленькие. Я это говорю как пенсионер. Эта пенсия совершенно не отражает моего стажа. Я лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств. Моя пенсия в районе 18 тысяч с копейками. Да, я работаю, но работы у меня уже не столько, сколько было в молодости», — сообщил артист.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Леонид Ярмольник подчеркнул, что, по его мнению, данное предложение певицы не только актуально, но и должно быть распространено на всю Россию.

«У нас страна большая, и пенсионерами становятся не только в Петербурге. Инициатива Булановой хорошая и правильная, но я бы ее немножко отредактировал и сказал: «Не пора ли в нашей стране сделать пенсии больше». Чтобы пенсия приравнивалась хотя бы к тому количеству денег, которые необходимы человеку, чтобы от первого до первого числа дотянуть, учитывая коммуналку, продукты и так далее», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он пожелал Татьяне Булановой успехов и отметил, что работа на политическом поприще — дело не из легких.

Напомним, Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации вокруг выборов в Петербурге. Недавно партия «Родина» сообщила о недопуске к наружной агитации 1000 плакатов и баннеров. По словам певицы, чиновники города вставляют ей палки в колеса. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отреагировала на ее обращение и пообещала направить в город специальную комиссию.

Ранее певец Михаил Шуфутинский в беседе с ФАН также поддержал инициативу «Ленинградская надбавка». Он отметил, что хороша любая идея, которая касается материальной поддержки тех, кто в ней нуждается.