Ракетный крейсер «Петр Великий» выполнил стрельбы в акватории Баренцева моря

Североморск, 9 августа. Экипажи крейсера «Петр Великий», большого десантного корабля «Георгий Победоносец» и малого ракетного корабля «Рассвет» провели артиллерийские учения в Баренцевом море.

Отработка артиллерийской стрельбы прошла под руководством командующего Северным флотом Александра Моисеева, сообщили представители пресс-службы СФ.

«В рамках плана практических действий в Баренцевом море была развернута корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и малого ракетного корабля «Рассвет"», — сказано в опубликованном релизе.

Огонь по морским мишеням был открыт командами «Петра Великого» и «Рассвета» на полигоне в районе архипелага Новая Земля, куда подошел для артиллерийских стрельб большой десантный корабль «Георгий Победоносец».

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